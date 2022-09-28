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Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 28.09.2022
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Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"
Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 28.09.2022
Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"
Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:48
2022-09-28T23:48
флорида
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сша
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происшествия
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн.Таким образом, без света во Флориде остаются почти 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата в 11 миллионов человек.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории".Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.Ранее пограничная служба США сообщала о пропаже более 20 мигрантов с Кубы у побережья Флориды, после того как их судно затонуло из-за плохих погодных условий.Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
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флорида, в мире, сша, куба, происшествия
Флорида, В мире, США, Куба, Происшествия
23:48 28.09.2022
 
Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Poweroutage: во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

© AP Photo / Charlie NeibergallСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Charlie Neibergall
Сотрудники полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн.
"Отключенных потребителей - 1 миллион 39 тысяч 877", - указано в статистике по состоянию на 16.30 по местному времени (23.30 мск).
Таким образом, без света во Флориде остаются почти 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата в 11 миллионов человек.
Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории".
Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.
Ранее пограничная служба США сообщала о пропаже более 20 мигрантов с Кубы у побережья Флориды, после того как их судно затонуло из-за плохих погодных условий.
Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
Гавана после прохождения урагана Иан - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
18:11
Самые разрушительные ураганы в мире
 
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