https://ria.ru/20220928/uragan-1820213455.html

Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" - РИА Новости, 28.09.2022

Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"

Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:48

2022-09-28T23:48

2022-09-28T23:48

флорида

в мире

сша

куба

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148054/10/1480541076_0:60:5472:3138_1920x0_80_0_0_b818002672870f4bac357f37031d4ce6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн.Таким образом, без света во Флориде остаются почти 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата в 11 миллионов человек.Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории".Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.Ранее пограничная служба США сообщала о пропаже более 20 мигрантов с Кубы у побережья Флориды, после того как их судно затонуло из-за плохих погодных условий.Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.

https://ria.ru/20220928/uragany-1820152230.html

флорида

сша

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, в мире, сша, куба, происшествия