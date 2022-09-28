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Ураган "Иан" обрушился на побережье американского штата Флорида
Ураган "Иан" обрушился на побережье американского штата Флорида - РИА Новости, 28.09.2022
Ураган "Иан" обрушился на побережье американского штата Флорида
Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по слежению за ураганами. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:30
2022-09-28T23:30
2022-09-28T23:30
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье американского штата Флорида, сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.Центр отмечает, что максимальная скорость ветра внутри урагана достигает более 240 километров в час.Ранее пограничная служба США сообщала о пропаже более 20 мигрантов из Кубы у побережья Флориды, после того как их судно затонуло из-за плохих погодных условий.Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.
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в мире, флорида, сша, куба
В мире, Флорида, США, Куба
Ураган "Иан" обрушился на побережье американского штата Флорида
Американские метеорологи сообщили, что ураган "Иан" обрушился на побережье штата Флорида