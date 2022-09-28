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В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц
Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:36
2022-09-28T20:36
2022-09-28T20:43
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта столицы."Тридцатого сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города", - сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.В департаменте рассказали, что с 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.Сообщается, что возможны дополнительные ограничения. Москвичам рекомендуется планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
20:36 28.09.2022 (обновлено: 20:43 28.09.2022)
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц
Дептранс: несколько центральных улиц и набережных Москвы временно перекроют 30 сентября
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает
департамент транспорта столицы.
"Тридцатого сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города", - сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте рассказали, что с 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.
Сообщается, что возможны дополнительные ограничения. Москвичам рекомендуется планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.