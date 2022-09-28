Рейтинг@Mail.ru
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/ulitsy-1820191565.html
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц - РИА Новости, 28.09.2022
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц
Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:36
2022-09-28T20:43
москва
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575776968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1711d3ed330490b2b4ba1422a71eadde.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта столицы."Тридцатого сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города", - сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.В департаменте рассказали, что с 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.Сообщается, что возможны дополнительные ограничения. Москвичам рекомендуется планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575776968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1d38bf74d11aa42cf7a839586cf3a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
20:36 28.09.2022 (обновлено: 20:43 28.09.2022)
 
В Москве 30 сентября перекроют несколько центральных улиц

Дептранс: несколько центральных улиц и набережных Москвы временно перекроют 30 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСадовое кольцо
Садовое кольцо - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Садовое кольцо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ряд центральных улиц и набережных Москвы будет временно закрыт для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта столицы.
"Тридцатого сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города", - сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте рассказали, что с 6:00 будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. С 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.
Сообщается, что возможны дополнительные ограничения. Москвичам рекомендуется планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.
 
МоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала