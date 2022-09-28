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Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО - РИА Новости, 28.09.2022
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Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО
Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО - РИА Новости, 28.09.2022
Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО
Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T21:08
2022-09-28T22:36
в мире
владимир путин
линдси грэм
дмитрий медведев
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать "атаку на страны НАТО"."Если (президент РФ) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", - сказал Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.Как отметил Грэм, в случае такого развития событий "радиация затронет всю Европу, а не только Украину". Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее "обрушится весь ад", если она решится применить ядерное оружие на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
https://ria.ru/20220927/shantazh-1819624239.html
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в мире, владимир путин, линдси грэм, дмитрий медведев, россия, украина, сша, нато, конгресс сша
В мире, Владимир Путин, Линдси Грэм, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, США, НАТО, Конгресс США
21:08 28.09.2022 (обновлено: 22:36 28.09.2022)
 
Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО

Сенатор Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать "атаку на страны НАТО".
"Если (президент РФ) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", - сказал Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
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Как отметил Грэм, в случае такого развития событий "радиация затронет всю Европу, а не только Украину". Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее "обрушится весь ад", если она решится применить ядерное оружие на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
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В миреВладимир ПутинЛиндси ГрэмДмитрий МедведевРоссияУкраинаСШАНАТОКонгресс США
 
 
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