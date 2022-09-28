https://ria.ru/20220928/ukraina-1820196131.html

Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО

Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО - РИА Новости, 28.09.2022

Американский сенатор: ядерный удар России по Украине станет атакой на НАТО

Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:08

2022-09-28T21:08

2022-09-28T22:36

в мире

владимир путин

линдси грэм

дмитрий медведев

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сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм пригрозил, что потенциальное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать "атаку на страны НАТО"."Если (президент РФ) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом", - сказал Грэм в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.Как отметил Грэм, в случае такого развития событий "радиация затронет всю Европу, а не только Украину". Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее "обрушится весь ад", если она решится применить ядерное оружие на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своём Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.

https://ria.ru/20220927/shantazh-1819624239.html

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, линдси грэм, дмитрий медведев, россия, украина, сша, нато, конгресс сша