16:54 28.09.2022 (обновлено: 18:16 28.09.2022)
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы после референдумов
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.
Проведенные в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы позволят России закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами, говорится в материале.
"Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку, <…> вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО", — отмечается в статье.
Там также указывается, что союзникам Украины придется действовать в условиях энергетического кризиса.
"Сегодняшней поддержки Запада, в том числе поставок оружия, разведывательной информации и работы военных советников на Украине, недостаточно", — заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
По его мнению, западные страны окажутся перед выбором: идти ли на прямое участие в военном противостоянии с Россией или нет.
Аналитики уверены, что Запад не хочет углубления и расширения конфронтации, поэтому НАТО не будет вступать в конфликт и увеличивать помощь Украине, несмотря на ее требования.
"Поскольку в США скоро пройдут промежуточные выборы, а энергетические проблемы ЕС с приближением зимы только усугубляются, маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией", — сказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Чуй Хунцзянь.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.