Рейтинг@Mail.ru
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820127633.html
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы - РИА Новости, 28.09.2022
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы
Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:54
2022-09-28T18:16
в мире
россия
украина
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_0:408:2290:1696_1920x0_80_0_0_70b7d24b7b98f05deaf0d74b93a0a2fe.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.Проведенные в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы позволят России закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами, говорится в материале."Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку, &lt;…&gt; вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО", — отмечается в статье.Там также указывается, что союзникам Украины придется действовать в условиях энергетического кризиса."Сегодняшней поддержки Запада, в том числе поставок оружия, разведывательной информации и работы военных советников на Украине, недостаточно", — заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.По его мнению, западные страны окажутся перед выбором: идти ли на прямое участие в военном противостоянии с Россией или нет.Аналитики уверены, что Запад не хочет углубления и расширения конфронтации, поэтому НАТО не будет вступать в конфликт и увеличивать помощь Украине, несмотря на ее требования."Поскольку в США скоро пройдут промежуточные выборы, а энергетические проблемы ЕС с приближением зимы только усугубляются, маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией", — сказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Чуй Хунцзянь.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820087953.html
https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804066781_137:210:2218:1770_1920x0_80_0_0_bf822a58845bcaa31dc1cc161c1b66d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, НАТО, Евросоюз
16:54 28.09.2022 (обновлено: 18:16 28.09.2022)
 
Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы

Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы после референдумов

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.
Проведенные в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы позволят России закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами, говорится в материале.
"Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку, <…> вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО", — отмечается в статье.
Там также указывается, что союзникам Украины придется действовать в условиях энергетического кризиса.
Автомобильное движение на одной из улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:22Специальная военная операция на Украине
Балицкий попросил Путина принять Запорожскую область в состав России
"Сегодняшней поддержки Запада, в том числе поставок оружия, разведывательной информации и работы военных советников на Украине, недостаточно", — заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
По его мнению, западные страны окажутся перед выбором: идти ли на прямое участие в военном противостоянии с Россией или нет.
Аналитики уверены, что Запад не хочет углубления и расширения конфронтации, поэтому НАТО не будет вступать в конфликт и увеличивать помощь Украине, несмотря на ее требования.
"Поскольку в США скоро пройдут промежуточные выборы, а энергетические проблемы ЕС с приближением зимы только усугубляются, маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией", — сказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Чуй Хунцзянь.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 15:39
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
 
В миреРоссияУкраинаЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала