https://ria.ru/20220928/ukraina-1820127633.html

Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы

Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы - РИА Новости, 28.09.2022

Global Times: Запад не поможет Украине вернуть утраченные регионы

Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:54

2022-09-28T16:54

2022-09-28T18:16

в мире

россия

украина

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Энергетический кризис и нежелание военной конфронтации с Россией заставят Запад отказать Украине в помощи для возвращения четырех областей, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.Проведенные в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы позволят России закрепить успехи, что осложнит перспективу возвращения Украиной контроля над регионами, говорится в материале."Киев будет просить Запад оказать ему прямую поддержку, <…> вследствие чего возрастет риск прямой конфронтации между Россией и НАТО", — отмечается в статье.Там также указывается, что союзникам Украины придется действовать в условиях энергетического кризиса."Сегодняшней поддержки Запада, в том числе поставок оружия, разведывательной информации и работы военных советников на Украине, недостаточно", — заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.По его мнению, западные страны окажутся перед выбором: идти ли на прямое участие в военном противостоянии с Россией или нет.Аналитики уверены, что Запад не хочет углубления и расширения конфронтации, поэтому НАТО не будет вступать в конфликт и увеличивать помощь Украине, несмотря на ее требования."Поскольку в США скоро пройдут промежуточные выборы, а энергетические проблемы ЕС с приближением зимы только усугубляются, маловероятно, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с Россией", — сказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Чуй Хунцзянь.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1820087953.html

https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html

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в мире, россия, украина, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, нато, евросоюз