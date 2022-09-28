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На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html
На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса
На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса - РИА Новости, 28.09.2022
На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса
Владимира Зеленского просят официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:48
2022-09-28T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского просят официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и вернуть стране статус ядерного государства, следует из текста появившейся на его сайте петиции.Петиция под названием "Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)" опубликована на сайте 22 сентября. Ее автор объясняет такое предложение необходимостью "ядерного сдерживания России" и наличием "опасности для Украины, если она не вернет ядерное оружие".Подобная петиция на сайте Зеленского уже была зарегистрирована в мае 2020 года, ее тогда поддержали 195 голосов вместо необходимых для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч. Называлась она "Вернуть Украине статус ядерного государства. Вернуть на вооружение украинской армии ядерное оружие". Новая петиция почти за неделю собрала 213 подписей. На странице отмечено, что "до конца голосования 85 дней".В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива в среду в Telegram-канале заявил, что киевский режим уже давно приступил к созданию "грязной" ядерной бомбы. По его словам, секретный проект "Спека" находится под контролем и финансированием Пентагона, в нем принимают участие ведущие физики-ядерщики из Украины.Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220927/shantazh-1819624239.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
13:48 28.09.2022
 
На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине ядерного статуса

На сайте Зеленского создали петицию о возвращении Украине статуса ядерной державы

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского просят официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и вернуть стране статус ядерного государства, следует из текста появившейся на его сайте петиции.
Петиция под названием "Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)" опубликована на сайте 22 сентября. Ее автор объясняет такое предложение необходимостью "ядерного сдерживания России" и наличием "опасности для Украины, если она не вернет ядерное оружие".
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Подобная петиция на сайте Зеленского уже была зарегистрирована в мае 2020 года, ее тогда поддержали 195 голосов вместо необходимых для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч. Называлась она "Вернуть Украине статус ядерного государства. Вернуть на вооружение украинской армии ядерное оружие". Новая петиция почти за неделю собрала 213 подписей. На странице отмечено, что "до конца голосования 85 дней".
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива в среду в Telegram-канале заявил, что киевский режим уже давно приступил к созданию "грязной" ядерной бомбы. По его словам, секретный проект "Спека" находится под контролем и финансированием Пентагона, в нем принимают участие ведущие физики-ядерщики из Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружие
 
 
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