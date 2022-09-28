https://ria.ru/20220928/ukraina-1819993677.html

В Киеве призвали увеличить помощь украинской армии дальнобойной артиллерией

В Киеве призвали увеличить помощь украинской армии дальнобойной артиллерией - РИА Новости, 28.09.2022

В Киеве призвали увеличить помощь украинской армии дальнобойной артиллерией

МИД Украины призвал ЕС, НАТО и страны G7 усилить санкционное давление против России и существенно увеличить поддержку украинской армии дальнобойной артиллерией... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:36

2022-09-28T10:36

2022-09-28T10:37

владимир зеленский

сергей лавров

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мид украины

евросоюз

нато

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД Украины призвал ЕС, НАТО и страны G7 усилить санкционное давление против России и существенно увеличить поддержку украинской армии дальнобойной артиллерией и танками."Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности поставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду на сайте ведомства.Владимир Зеленский 22 сентября потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву боевые танки.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220928/ssha-1819947687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, киев, мид украины, евросоюз, нато, в мире