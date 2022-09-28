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Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты - РИА Новости, 28.09.2022
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Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты
Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты - РИА Новости, 28.09.2022
Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты
Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:19
2022-09-28T08:27
евросоюз
россия
украина
киев
нато
в мире
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое столкновение РФ и западных стран маловероятно, поделились своими мнениями китайские политические эксперты в интервью изданию Global Times.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%."Текущей поддержки со стороны стран Запада, включая поставки оружия и обмен разведывательными данными, а также предоставление военных советников, Украине недостаточно, чтобы Киев смог вернуть себе четыре региона", - заявил изданию китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин.По его словам, Россия устанавливает новую "отправную точку" для следующего этапа своей операции, и Москва полностью осознает, что она "не может проиграть битву"."Поэтому Западу необходимо подумать, принимать ли более непосредственное участие или нет", - добавил эксперт.Научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку их проведение сократило пространство для переговоров между Россией и Украиной."Референдумы также заставят Запад расширить военную помощь Украине, но поскольку США и ЕС не хотят перерастания конфликта в ядерную войну с Россией, прямое военное вмешательство со стороны НАТО маловероятно", - заявил он.Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отмечает, что на фоне энергетического кризиса в ЕС и приближающихся промежуточных выборов в США "Запад вряд ли пойдет на прямую конфронтацию с Россией на поле боя, и российская сторона это ясно понимает"."Поддерживающие Киев США и страны Запада столкнутся с новым давлением, ведь после объявления частичной мобилизации в России Украине будет очень сложно восстановить контроль над этими регионами", - резюмирует издание мнение экспертов.
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евросоюз, россия, украина, киев, нато, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Евросоюз, Россия, Украина, Киев, НАТО, В мире, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:19 28.09.2022 (обновлено: 08:27 28.09.2022)
 
Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты

Global Times: Киеву будет сложно вернуть контроль над регионами, где прошли референдумы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое столкновение РФ и западных стран маловероятно, поделились своими мнениями китайские политические эксперты в интервью изданию Global Times.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
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"Текущей поддержки со стороны стран Запада, включая поставки оружия и обмен разведывательными данными, а также предоставление военных советников, Украине недостаточно, чтобы Киев смог вернуть себе четыре региона", - заявил изданию китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин.
По его словам, Россия устанавливает новую "отправную точку" для следующего этапа своей операции, и Москва полностью осознает, что она "не может проиграть битву".
"Поэтому Западу необходимо подумать, принимать ли более непосредственное участие или нет", - добавил эксперт.
Научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку их проведение сократило пространство для переговоров между Россией и Украиной.
"Референдумы также заставят Запад расширить военную помощь Украине, но поскольку США и ЕС не хотят перерастания конфликта в ядерную войну с Россией, прямое военное вмешательство со стороны НАТО маловероятно", - заявил он.
Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отмечает, что на фоне энергетического кризиса в ЕС и приближающихся промежуточных выборов в США "Запад вряд ли пойдет на прямую конфронтацию с Россией на поле боя, и российская сторона это ясно понимает".
"Поддерживающие Киев США и страны Запада столкнутся с новым давлением, ведь после объявления частичной мобилизации в России Украине будет очень сложно восстановить контроль над этими регионами", - резюмирует издание мнение экспертов.
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ЕвросоюзРоссияУкраинаКиевНАТОВ миреРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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