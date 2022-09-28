08:19 28.09.2022 (обновлено: 08:27 28.09.2022)
Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты
Global Times: Киеву будет сложно вернуть контроль над регионами, где прошли референдумы
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Луганске. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое столкновение РФ и западных стран маловероятно, поделились своими мнениями китайские политические эксперты в интервью изданию Global Times.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%.
"Текущей поддержки со стороны стран Запада, включая поставки оружия и обмен разведывательными данными, а также предоставление военных советников, Украине недостаточно, чтобы Киев смог вернуть себе четыре региона", - заявил изданию китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин.
По его словам, Россия устанавливает новую "отправную точку" для следующего этапа своей операции, и Москва полностью осознает, что она "не может проиграть битву".
"Поэтому Западу необходимо подумать, принимать ли более непосредственное участие или нет", - добавил эксперт.
Научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку их проведение сократило пространство для переговоров между Россией и Украиной.
Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отмечает, что на фоне энергетического кризиса в ЕС и приближающихся промежуточных выборов в США "Запад вряд ли пойдет на прямую конфронтацию с Россией на поле боя, и российская сторона это ясно понимает".
"Поддерживающие Киев США и страны Запада столкнутся с новым давлением, ведь после объявления частичной мобилизации в России Украине будет очень сложно восстановить контроль над этими регионами", - резюмирует издание мнение экспертов.