https://ria.ru/20220928/ukraina-1819970270.html

Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты

Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты - РИА Новости, 28.09.2022

Киеву будет сложно вернуть ушедшие территории, считают эксперты

Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:19

2022-09-28T08:19

2022-09-28T08:27

евросоюз

россия

украина

киев

нато

в мире

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Украине будет очень сложно восстановить контроль над регионами, в которых прошли референдумы, Киев запросит у Запада усиление поддержки, однако прямое столкновение РФ и западных стран маловероятно, поделились своими мнениями китайские политические эксперты в интервью изданию Global Times.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%."Текущей поддержки со стороны стран Запада, включая поставки оружия и обмен разведывательными данными, а также предоставление военных советников, Украине недостаточно, чтобы Киев смог вернуть себе четыре региона", - заявил изданию китайский военный эксперт и телевизионный комментатор Сун Чжунпин.По его словам, Россия устанавливает новую "отправную точку" для следующего этапа своей операции, и Москва полностью осознает, что она "не может проиграть битву"."Поэтому Западу необходимо подумать, принимать ли более непосредственное участие или нет", - добавил эксперт.Научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что референдумы приведут к дальнейшей эскалации конфликта, поскольку их проведение сократило пространство для переговоров между Россией и Украиной."Референдумы также заставят Запад расширить военную помощь Украине, но поскольку США и ЕС не хотят перерастания конфликта в ядерную войну с Россией, прямое военное вмешательство со стороны НАТО маловероятно", - заявил он.Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отмечает, что на фоне энергетического кризиса в ЕС и приближающихся промежуточных выборов в США "Запад вряд ли пойдет на прямую конфронтацию с Россией на поле боя, и российская сторона это ясно понимает"."Поддерживающие Киев США и страны Запада столкнутся с новым давлением, ведь после объявления частичной мобилизации в России Украине будет очень сложно восстановить контроль над этими регионами", - резюмирует издание мнение экспертов.

https://ria.ru/20220928/lisichansk-1819958794.html

https://ria.ru/20220928/propaganda-1819945959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, россия, украина, киев, нато, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях