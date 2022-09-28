https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html
Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений
Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений - РИА Новости, 28.09.2022
Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений
Снятие санкций, связанных с поставками российских удобрений на мировые рынки, было бы логичном продолжением выполнения "продуктовой сделки", считает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:19
экономика
стамбул
украина
москва
оон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Снятие санкций, связанных с поставками российских удобрений на мировые рынки, было бы логичном продолжением выполнения "продуктовой сделки", считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Логика требует этого. Логика событий. Формат договоренностей в рамках этой сделки как раз подразумевал ликвидацию искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о возможном снятии санкций.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220924/udobreniya-1819233799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, стамбул, украина, москва, оон, санкции в отношении россии
Экономика, Стамбул, Украина, Москва, ООН, Санкции в отношении России
13:17 28.09.2022 (обновлено: 13:19 28.09.2022)
Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений
Пресс-секретарь Песков: логика продуктовой сделки требует снять санкции с удобрений