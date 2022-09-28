https://ria.ru/20220928/udobreniya-1820043322.html

Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений

Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений - РИА Новости, 28.09.2022

Песков прокомментировал возможное снятие санкций с российских удобрений

Снятие санкций, связанных с поставками российских удобрений на мировые рынки, было бы логичном продолжением выполнения "продуктовой сделки", считает... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:19

экономика

стамбул

украина

москва

оон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Снятие санкций, связанных с поставками российских удобрений на мировые рынки, было бы логичном продолжением выполнения "продуктовой сделки", считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Логика требует этого. Логика событий. Формат договоренностей в рамках этой сделки как раз подразумевал ликвидацию искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о возможном снятии санкций.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/udobreniya-1819233799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, стамбул, украина, москва, оон, санкции в отношении россии