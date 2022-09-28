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Дети везде прекрасные. Тайна финалистки конкурса "Учитель года"

Дети везде прекрасные. Тайна финалистки конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 28.09.2022

Дети везде прекрасные. Тайна финалистки конкурса "Учитель года"

Конкурсные испытания финальных этапов Всероссийского конкурса "Учитель года – 2022" продолжаются в Тюмени. Впервые в истории в состязаниях принимает участие... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:00

государственный кремлевский дворец

учитель года 2022

россия

тюмень

венгрия

общество

социальный навигатор

сн_образование

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ТЮМЕНЬ, 28 сен – РИА Новости. Конкурсные испытания финальных этапов Всероссийского конкурса "Учитель года – 2022" продолжаются в Тюмени. Впервые в истории в состязаниях принимает участие победительница конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Корреспондент РИА Новости поговорил с финалисткой, учителем английского языка в общеобразовательной школе при Посольстве России в Венгрии (г. Будапешт) Алиной Кубатиевой.– Алина Виталиевна, в чем миссия современного учителя?– Мне кажется, что вы сказали правильно, в первую очередь это миссия. Миссия человека, который передает знания, своим примером вдохновляет людей вокруг себя и без назиданий воспитывает. Потому что дети видят, какой ты человек, хотят соответствовать и быть, как ты. Мне кажется, что в этом одна из главных задач учителя.– Вы окончили Волгоградский государственный социально-педагогический университет, а сейчас работаете преподавателем английского языка в общеобразовательной школе при посольстве России в Венгрии в Будапеште. Раскройте тайну, как стать учителем в посольской школе?– Министерством иностранных дел проводится конкурс на замещение вакантных должностей для семейных пар учителей. Мы с мужем, который тоже преподаватель, вместе подали документы на этот конкурс. И через три месяца нам позвонили и сказали, что в посольстве РФ в Венгрии нужны учители английского языка и информатики. Я сдала экзамен по английскому языку, так как школы с углубленным изучением предмета, и прошла очень длительный и тщательный медосмотр. Так мы и оказались в посольской школе. С момента подачи документов до отъезда на работу прошло чуть меньше года.Это была моя мечта – поработать за границей.– Вы не разочаровались, вам нравится?– Нет, мы не разочаровались. Единственный нюанс, что ты находишься далеко от родственников и друзей. А тут еще из-за ковида нам не разрешали уезжать в отпуск, и мы два года не видели родителей. Это единственное, что нас огорчило за время "заграничной" работы. – Отличается ли обучение в обычной и посольской школах? – Обучение глобально не отличается, потому что мы также работаем по российским программам, все учебники у нас такие же, как и в любой общеобразовательной школе. Единственное, приходится подстраиваться под ребят-иностранцев (например, Сербии, Монголии), для которых английский язык не родной и сильно от него отличается, стараюсь учитывать эти нюансы.– А дети отличаются?– Дети глобально не отличаются, но у нас небольшое преимущество. Школа малокомплектная, и классы небольшие. Бывает, что ко мне на английский язык приходят по 6 человек. Обучать меньшее число детей можно гораздо эффективнее. И меня это очень радует. Как правило, дети, которые приходят в такую школу, очень заинтересованы в учебе. У нас много ребят, которые участвуют в олимпиадах. Они действительно любят учиться, и это им доставляет большое удовольствие.– В ваших конкурсных испытаниях принимали участие тюменские школьники. Чем они вам запомнятся?– В первую очередь открытостью и желанием помочь. Ведь это всегда достаточно сложно. Ты приходишь к новым детям, ты для них чужой человек. И тебе надо в себя влюбить за несколько секунд. Здесь первая любовь либо случится, либо нет. И главное – это настрой ребят. И те дети, которые приходили ко мне на урок, очень хотели помочь, у них был отклик. И самое ценное, что они подошли после конкурсных испытаний и сказали: "Нам очень понравился урок, спасибо вам". Они мне подарили совместное фото, которое подписали хештегом "Учитель года". Все это значит, тот материал, который я подготовила и привезла, для них очень важен.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

россия

тюмень

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государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, россия, тюмень, венгрия, общество, социальный навигатор, сн_образование