https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html

Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России

Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России - РИА Новости, 28.09.2022

Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России

Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:00

2022-09-28T03:00

2022-09-28T03:00

наука

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университетская наука

тюменский государственный университет

россия

тюмень

топливо

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают традиционным углям и могут применяться в качестве удобрения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Для многих регионов во всем мире характерно сильное загрязнение органическими отходами животноводства, агрохозяйства, пищевой промышленности и других производств. Отсутствие эффективных технологий их переработки, как объяснили специалисты, приводит к созданию зловонных гниющих свалок, активно выбрасывающих в атмосферу парниковые газы.По словам ученых Тюменского государственного университета (ТюмГУ), такие отходы могут стать эффективным источником топлива — за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения.Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно, в первую очередь, на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов."Наша технология применима к любому органическому мусору. Для каждого изученного вида биомассы — соломы, навоза, древесной щепы и других — мы рассчитали оптимальные режимы термической переработки, требующие минимальных энергозатрат. Кроме того, генераторный газ, образующийся как побочный продукт, практически покрывает энергозатраты на сам процесс переработки", — отметил Шаненков.Технология базируется на процессе пиролиза, то есть нагреве биомассы в бескислородной атмосфере, и предполагает добавку природных органических связующих веществ."На наш взгляд, необходимо активно информировать предприятия, производящие органические отходы, о возможности их эффективной утилизации с получением полезных продуктов. Установка представляет собой компактный внутрицикловой реактор, который можно располагать непосредственно на территории агропромышленных и других предприятий", — подчеркнул Шаненков.Работы проводились в рамках проекта Российского научного фонда №22-19-00410. В дальнейшем научный коллектив намерен в сотрудничестве с агропромышленными предприятиями реализовать ряд пилотных проектов, ориентированных как на энергетическое, так и на сельскохозяйственное применение новой технологии.

https://ria.ru/20211207/kuzgtu-1762394282.html

https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, россия, тюмень, топливо