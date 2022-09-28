https://ria.ru/20220928/tyumgu-1819718378.html
Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России
Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России - РИА Новости, 28.09.2022
Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России
Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:00
2022-09-28T03:00
2022-09-28T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
тюменский государственный университет
россия
тюмень
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819717690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e335546cec2ecacdabee45a2eb52eae.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают традиционным углям и могут применяться в качестве удобрения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Для многих регионов во всем мире характерно сильное загрязнение органическими отходами животноводства, агрохозяйства, пищевой промышленности и других производств. Отсутствие эффективных технологий их переработки, как объяснили специалисты, приводит к созданию зловонных гниющих свалок, активно выбрасывающих в атмосферу парниковые газы.По словам ученых Тюменского государственного университета (ТюмГУ), такие отходы могут стать эффективным источником топлива — за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения.Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно, в первую очередь, на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов."Наша технология применима к любому органическому мусору. Для каждого изученного вида биомассы — соломы, навоза, древесной щепы и других — мы рассчитали оптимальные режимы термической переработки, требующие минимальных энергозатрат. Кроме того, генераторный газ, образующийся как побочный продукт, практически покрывает энергозатраты на сам процесс переработки", — отметил Шаненков.Технология базируется на процессе пиролиза, то есть нагреве биомассы в бескислородной атмосфере, и предполагает добавку природных органических связующих веществ."На наш взгляд, необходимо активно информировать предприятия, производящие органические отходы, о возможности их эффективной утилизации с получением полезных продуктов. Установка представляет собой компактный внутрицикловой реактор, который можно располагать непосредственно на территории агропромышленных и других предприятий", — подчеркнул Шаненков.Работы проводились в рамках проекта Российского научного фонда №22-19-00410. В дальнейшем научный коллектив намерен в сотрудничестве с агропромышленными предприятиями реализовать ряд пилотных проектов, ориентированных как на энергетическое, так и на сельскохозяйственное применение новой технологии.
https://ria.ru/20211207/kuzgtu-1762394282.html
https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html
https://ria.ru/20220920/uchenye-1818026297.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819717690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b02369e72cc8edaecc247cf1e3d677d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, россия, тюмень, топливо
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Россия, Тюмень, Топливо
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые ТюмГУ. По их словам, получаемые составы не уступают традиционным углям и могут применяться в качестве удобрения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Для многих регионов во всем мире характерно сильное загрязнение органическими отходами животноводства, агрохозяйства, пищевой промышленности и других производств. Отсутствие эффективных технологий их переработки, как объяснили специалисты, приводит к созданию зловонных гниющих свалок, активно выбрасывающих в атмосферу парниковые газы.
По словам ученых Тюменского государственного университета (ТюмГУ), такие отходы могут стать эффективным источником топлива — за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.
Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения.
"Биоугольные смеси углерод-нейтральны, поэтому не только не производят смог при сжигании, но и не вредят окружающей среде. Также некоторые виды получаемой при переработке биомассы можно применять для повышения плодородия сельскохозяйственных угодий", — рассказал заведующий Лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ Иван Шаненков.
Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно, в первую очередь, на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов.
"Наша технология применима к любому органическому мусору. Для каждого изученного вида биомассы — соломы, навоза, древесной щепы и других — мы рассчитали оптимальные режимы термической переработки, требующие минимальных энергозатрат. Кроме того, генераторный газ, образующийся как побочный продукт, практически покрывает энергозатраты на сам процесс переработки", — отметил Шаненков.
Технология базируется на процессе пиролиза, то есть нагреве биомассы в бескислородной атмосфере, и предполагает добавку природных органических связующих веществ.
"На наш взгляд, необходимо активно информировать предприятия, производящие органические отходы, о возможности их эффективной утилизации с получением полезных продуктов. Установка представляет собой компактный внутрицикловой реактор, который можно располагать непосредственно на территории агропромышленных и других предприятий", — подчеркнул Шаненков.
Работы проводились в рамках проекта Российского научного фонда №22-19-00410. В дальнейшем научный коллектив намерен в сотрудничестве с агропромышленными предприятиями реализовать ряд пилотных проектов, ориентированных как на энергетическое, так и на сельскохозяйственное применение новой технологии.