Рейтинг@Mail.ru
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/tuva-1819965249.html
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных
Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:09
2022-09-28T07:09
владислав ховалыг
россия
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819319932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db4978e0d2f67bde691335b377fa4284.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона.С предложением создания такого центра Ховалыг обратился к руководителям и активистам политических партий. По мнению губернатора, именно партии и партийцы способны 1взять под постоянный и беспристрастный контроль вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, включая помощь родным и близким участников спецоперации. Ради этого он "предложил политикам на время забыть о партийной принадлежности и объединиться в региональный штаб поддержки семьям призванных на службу земляков.В единый республиканский штаб должны войти представители от всех партий. Их задача – сформировать волонтерский актив: большие и малые команды, мобильные группы, трудовые отряды."Глава Тувы пообещал, что работа штаба будет всемерно поддержана властями республики на уровне социальных ведомств и структур. Они предоставят всю необходимую для организации работы волонтеров информацию – списки семей, их потребности в помощи", - говорится в сообщении.Ховалыг отметил, что призванные в рамках частичной мобилизации должны знать, что их семьи не остались наедине со своими проблемами.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220928/obuchenie-1819964980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819319932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a530372c9fc92f4680ea1b26d76938c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав ховалыг, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владислав Ховалыг, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
07:09 28.09.2022
 
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных

Глава Тувы Ховалыг распорядился организовать штаб помощи семьям мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата
Сотрудница военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона.
С предложением создания такого центра Ховалыг обратился к руководителям и активистам политических партий. По мнению губернатора, именно партии и партийцы способны 1взять под постоянный и беспристрастный контроль вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, включая помощь родным и близким участников спецоперации. Ради этого он "предложил политикам на время забыть о партийной принадлежности и объединиться в региональный штаб поддержки семьям призванных на службу земляков.
В единый республиканский штаб должны войти представители от всех партий. Их задача – сформировать волонтерский актив: большие и малые команды, мобильные группы, трудовые отряды.
"Глава Тувы пообещал, что работа штаба будет всемерно поддержана властями республики на уровне социальных ведомств и структур. Они предоставят всю необходимую для организации работы волонтеров информацию – списки семей, их потребности в помощи", - говорится в сообщении.
Ховалыг отметил, что призванные в рамках частичной мобилизации должны знать, что их семьи не остались наедине со своими проблемами.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:06
Мобилизованных на Чукотке будут обучать оказанию первой помощи
 
Владислав ХовалыгРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала