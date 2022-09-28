https://ria.ru/20220928/tuva-1819965249.html
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных
Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:09
2022-09-28T07:09
2022-09-28T07:09
владислав ховалыг
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона.С предложением создания такого центра Ховалыг обратился к руководителям и активистам политических партий. По мнению губернатора, именно партии и партийцы способны 1взять под постоянный и беспристрастный контроль вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, включая помощь родным и близким участников спецоперации. Ради этого он "предложил политикам на время забыть о партийной принадлежности и объединиться в региональный штаб поддержки семьям призванных на службу земляков.В единый республиканский штаб должны войти представители от всех партий. Их задача – сформировать волонтерский актив: большие и малые команды, мобильные группы, трудовые отряды."Глава Тувы пообещал, что работа штаба будет всемерно поддержана властями республики на уровне социальных ведомств и структур. Они предоставят всю необходимую для организации работы волонтеров информацию – списки семей, их потребности в помощи", - говорится в сообщении.Ховалыг отметил, что призванные в рамках частичной мобилизации должны знать, что их семьи не остались наедине со своими проблемами.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220928/obuchenie-1819964980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав ховалыг, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владислав Ховалыг, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
В Туве создадут штаб помощи семьям мобилизованных
Глава Тувы Ховалыг распорядился организовать штаб помощи семьям мобилизованных
КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился организовать в республике единый центр помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы региона.
С предложением создания такого центра Ховалыг обратился к руководителям и активистам политических партий. По мнению губернатора, именно партии и партийцы способны 1взять под постоянный и беспристрастный контроль вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, включая помощь родным и близким участников спецоперации. Ради этого он "предложил политикам на время забыть о партийной принадлежности и объединиться в региональный штаб поддержки семьям призванных на службу земляков.
В единый республиканский штаб должны войти представители от всех партий. Их задача – сформировать волонтерский актив: большие и малые команды, мобильные группы, трудовые отряды.
"Глава Тувы пообещал, что работа штаба будет всемерно поддержана властями республики на уровне социальных ведомств и структур. Они предоставят всю необходимую для организации работы волонтеров информацию – списки семей, их потребности в помощи", - говорится в сообщении.
Ховалыг отметил, что призванные в рамках частичной мобилизации должны знать, что их семьи не остались наедине со своими проблемами.
Президент России Владимир Путин
21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе
и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва
поддержит решения референдумов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.