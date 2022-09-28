https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819982609.html

Турецкие VakifBank и Halkbank заявили, что не отказывались от системы "Мир"

Турецкие VakifBank и Halkbank заявили, что не отказывались от системы "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022

Турецкие VakifBank и Halkbank заявили, что не отказывались от системы "Мир"

Представители турецких Vakıfbank и Halkbank заявили РИА Новости, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:45

2022-09-28T09:45

2022-09-28T11:55

туризм

halkbank

в мире

турция

платежная система "мир"

новости - туризм

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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Представители турецких Vakıfbank и Halkbank заявили РИА Новости, что организации не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платежной системой "Мир", операции ведутся.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и Vakıfbank решили прекратить использование системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". В статье также отмечалось, что это решение знаменует и поворот в позиции Турции по поводу ограничений против России.Корреспондент РИА Новости обратился к названным банкам как клиент и спросил о возможности проведения финансовых операций через карту "Мир"."На данный момент никаких уведомлений мы не получали", — сказал представитель Vakıfbank.На вопрос о том, возможно ли проведение финансовых операций в банкоматах банка, представитель отметил, что "никаких препятствий на данный момент нет".Об отсутствии уведомлений агентству сообщили и в турецком Halkbank. При этом в компании уточнили, что могут его вскоре получить."Информация о приостановке (системы "Мир". — Прим. ред.) была опубликована в СМИ, но наше руководство пока не уведомило нас об этом. С большей долей вероятности это будет сделано сегодня и коснется всех госбанков", — сказала представитель банка.Представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил корреспонденту РИА Новости в среду утром, что в организации не получали указаний о прекращении использования системы "Мир".Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие Ишбанк и Денизбанк сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/ek-1819978833.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

halkbank, в мире, турция, платежная система "мир", новости - туризм