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В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819960465.html
В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир"
В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022
В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир"
Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:53
2022-09-28T11:03
экономика
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет газета Yenicağ.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.Газета отмечает, что хоть и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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экономика, турция, россия, новости - туризм
Экономика, Турция, Россия, Туризм, Новости - Туризм
04:53 28.09.2022 (обновлено: 11:03 28.09.2022)
 
В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир"

Yenicağ: прекращение банками Турции использования карт "Мир" ударит по торговле с Россией

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОбладатель карты "Мир"
Обладатель карты Мир - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Обладатель карты "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет газета Yenicağ.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.
"Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией. Это также большой удар по денежным переводам с Россией", - пишет издание.
Газета отмечает, что хоть и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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