https://ria.ru/20220928/turtsiya-1819960465.html

В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир"

В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир" - РИА Новости, 28.09.2022

В Турции рассказали о последствиях прекращения использования карт "Мир"

Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T04:53

2022-09-28T04:53

2022-09-28T11:03

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Прекращение турецкими банками использования российской платежной системы "Мир" станет большим ударом по торговле, туризму и денежным переводам с Россией, пишет газета Yenicağ.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков - пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.Газета отмечает, что хоть и государственные банки Турции приняли решение о выходе из российской платежной системы ранее во вторник, решение все еще обнародовано, а министерство финансов не комментирует ситуацию.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819113273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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