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Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума - РИА Новости, 28.09.2022
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Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума
Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:23
2022-09-28T00:23
андрей турчак
россия
донбасс
луганская народная республика
единая россия
референдумы на освобожденных территориях
в мире
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье".По его словам, впереди восстановление народного хозяйства республик и интеграция регионов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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андрей турчак, россия, донбасс, луганская народная республика, единая россия, референдумы на освобожденных территориях, в мире, референдум в донбассе
Андрей Турчак, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Референдум в Донбассе
00:23 28.09.2022
 
Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума

Турчак по итогам референдумов заявил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудница избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считает голоса по итогам референдума
Сотрудница избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считает голоса по итогам референдума - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Сотрудница избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считает голоса по итогам референдума
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье".

"Хочу от себя лично, от лица команды наблюдателей Федерального собрания РФ, депутатов Госдумы, сенаторов поздравить всех вас, всех жителей Донбасса с историческим выбором, который вы сделали… Сегодня эта мечта осуществилась. Совсем скоро мы с вами будем жить в одной большой, дружной, единой семье, семье большой России", - заявил Турчак на брифинге в Донецке.

По его словам, впереди восстановление народного хозяйства республик и интеграция регионов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Андрей ТурчакРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияРеферендумы на освобожденных территорияхВ миреРеферендум в Донбассе
 
 
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