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Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума

Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Турчак поздравил жителей Донбасса с результатами референдума

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:23

2022-09-28T00:23

2022-09-28T00:23

андрей турчак

россия

донбасс

луганская народная республика

единая россия

референдумы на освобожденных территориях

в мире

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил жителей ДНР и ЛНР с результатами референдума и заверил, что "совсем скоро мы будем жить в единой семье".По его словам, впереди восстановление народного хозяйства республик и интеграция регионов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

донбасс

луганская народная республика

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Максим Горбачев

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