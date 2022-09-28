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ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России

ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) утвердила результаты референдума о вхождении региона в состав РФ, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:52

2022-09-28T00:52

2022-09-28T00:58

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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) утвердила результаты референдума о вхождении региона в состав РФ, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."ЦИК ДНР после предварительной проверки правильности составления протоколов... принял решение: утвердить результаты референдума ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ в соответствии с протоколом ЦИК ДНР о результатах референдума от 27 сентября 2022 года", - сказал Высоцкий на заседании ЦИК по итогам референдума.Он отметил, что принятое на референдуме решение является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении.Согласно данным, обработано 100% протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51% от общего числа избирателей.

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Максим Горбачев

донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе, в мире