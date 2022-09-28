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ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России
ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) утвердила результаты референдума о вхождении региона в состав РФ, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:52
2022-09-28T00:52
2022-09-28T00:58
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цик днр
референдум в донбассе
в мире
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) утвердила результаты референдума о вхождении региона в состав РФ, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."ЦИК ДНР после предварительной проверки правильности составления протоколов... принял решение: утвердить результаты референдума ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ в соответствии с протоколом ЦИК ДНР о результатах референдума от 27 сентября 2022 года", - сказал Высоцкий на заседании ЦИК по итогам референдума.Он отметил, что принятое на референдуме решение является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении.Согласно данным, обработано 100% протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51% от общего числа избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, цик днр, референдум в донбассе, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, В мире
00:52 28.09.2022 (обновлено: 00:58 28.09.2022)
ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении в состав России
ЦИК ДНР утвердил результаты референдума о вхождении региона в состав России
ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Донецкой Народной республики (ДНР) утвердила результаты референдума о вхождении региона в состав РФ, сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"ЦИК ДНР после предварительной проверки правильности составления протоколов... принял решение: утвердить результаты референдума ДНР по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта РФ в соответствии с протоколом ЦИК ДНР о результатах референдума от 27 сентября 2022 года", - сказал Высоцкий на заседании ЦИК по итогам референдума.
Он отметил, что принятое на референдуме решение является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении.
Согласно данным, обработано 100% протоколов. В голосовании приняли участие 2 133 326 избирателей, что составляет 97,51% от общего числа избирателей.