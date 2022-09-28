https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html

СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало

СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало - РИА Новости, 28.09.2022

СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало

В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:41

2022-09-28T15:41

2022-09-28T15:57

белоруссия

валерий цепкало

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_129:0:770:361_1920x0_80_0_0_de64cda4722d67420b47d9e532419939.jpg

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских преступлениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики."Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений", - отметили в СК.Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.

https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, валерий цепкало, в мире