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СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало - РИА Новости, 28.09.2022
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СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало - РИА Новости, 28.09.2022
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:41
2022-09-28T15:57
белоруссия
валерий цепкало
в мире
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских преступлениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики."Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений", - отметили в СК.Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.
https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html
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белоруссия, валерий цепкало, в мире
Белоруссия, Валерий Цепкало, В мире
15:41 28.09.2022 (обновлено: 15:57 28.09.2022)
 
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало

СК Белоруссии начал спецпроизводство против экс-кандидата в президенты Цепкало

© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских преступлениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
"Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений", - отметили в СК.
Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала "Белсат"
 
БелоруссияВалерий ЦепкалоВ мире
 
 
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