https://ria.ru/20220928/tsepkalo-1820094502.html
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало - РИА Новости, 28.09.2022
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:41
2022-09-28T15:41
2022-09-28T15:57
белоруссия
валерий цепкало
в мире
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. В Белоруссии собраны материалы для начала спецпроизводства в отношении экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало по подозрению в коррупции и экстремистских преступлениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики."Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений", - отметили в СК.Цепкало в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, после чего выехал за пределы страны.
https://ria.ru/20210912/belorussiya-1749784052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, валерий цепкало, в мире
Белоруссия, Валерий Цепкало, В мире
15:41 28.09.2022 (обновлено: 15:57 28.09.2022)
СК Белоруссии начал спецпроизводство против Цепкало
СК Белоруссии начал спецпроизводство против экс-кандидата в президенты Цепкало