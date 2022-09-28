https://ria.ru/20220928/tseny-1820043442.html

На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены

На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены - РИА Новости, 28.09.2022

На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены

Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:17

2022-09-28T13:17

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров."Число участников акции за полгода превысило 500, она распространилась на все муниципалитеты. Под брендом "Покупайте Амурское" в ряде территорий проводятся ярмарки выходного дня. Практика показала: эта антикризисная мера востребована и эффективна, поэтому мы продолжаем действие акции. В ближайшее время с торговыми сетями и товаропроизводителями согласуем перечень социально значимых продуктов местного производства, стоимость которых будет зафиксирована на IV квартал", - сказал Орлов на заседании в правительстве области в среду.Как доложила на заседании министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева, стоимость продовольственных товаров профильные министерства продолжают держать на особом контроле."Основной рост стоимости был в феврале-марте, но уже с мая на большую часть группы продовольственных товаров первой необходимости цены снизились. Так, дешевле более чем на 50% стали огурцы, капуста и помидоры. За три летних месяца снизилась стоимость чая, картошки, свеклы, лука, гречки и пшена", - рассказала министр, добавив, что дефицита продукции нет, а торговые организации работают в штатном режиме.Ранее Кукшенева сообщала, что неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции по антикризисной акции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции. В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.По данным приамурского кабмина, с февраля в области продолжает действовать программа по добровольному ограничению торговых наценок не более 5 % на социально значимые продукты питания. Соответствующие меморандумы подписало 96 предпринимателей из 24 муниципалитетов. В ходе контрольных визитов специалисты отмечают соблюдение данных договоренностей.

https://ria.ru/20220921/fonari-1818313752.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область