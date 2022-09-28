https://ria.ru/20220928/tseny-1820043442.html
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены - РИА Новости, 28.09.2022
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены
Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:17
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров."Число участников акции за полгода превысило 500, она распространилась на все муниципалитеты. Под брендом "Покупайте Амурское" в ряде территорий проводятся ярмарки выходного дня. Практика показала: эта антикризисная мера востребована и эффективна, поэтому мы продолжаем действие акции. В ближайшее время с торговыми сетями и товаропроизводителями согласуем перечень социально значимых продуктов местного производства, стоимость которых будет зафиксирована на IV квартал", - сказал Орлов на заседании в правительстве области в среду.Как доложила на заседании министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева, стоимость продовольственных товаров профильные министерства продолжают держать на особом контроле."Основной рост стоимости был в феврале-марте, но уже с мая на большую часть группы продовольственных товаров первой необходимости цены снизились. Так, дешевле более чем на 50% стали огурцы, капуста и помидоры. За три летних месяца снизилась стоимость чая, картошки, свеклы, лука, гречки и пшена", - рассказала министр, добавив, что дефицита продукции нет, а торговые организации работают в штатном режиме.Ранее Кукшенева сообщала, что неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции по антикризисной акции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции. В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.По данным приамурского кабмина, с февраля в области продолжает действовать программа по добровольному ограничению торговых наценок не более 5 % на социально значимые продукты питания. Соответствующие меморандумы подписало 96 предпринимателей из 24 муниципалитетов. В ходе контрольных визитов специалисты отмечают соблюдение данных договоренностей.
https://ria.ru/20220921/fonari-1818313752.html
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экономика, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены на IV квартал 2022
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.
Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров.
"Число участников акции за полгода превысило 500, она распространилась на все муниципалитеты. Под брендом "Покупайте Амурское" в ряде территорий проводятся ярмарки выходного дня. Практика показала: эта антикризисная мера востребована и эффективна, поэтому мы продолжаем действие акции. В ближайшее время с торговыми сетями и товаропроизводителями согласуем перечень социально значимых продуктов местного производства, стоимость которых будет зафиксирована на IV квартал", - сказал Орлов на заседании в правительстве области в среду.
Как доложила на заседании министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева, стоимость продовольственных товаров профильные министерства продолжают держать на особом контроле.
"Основной рост стоимости был в феврале-марте, но уже с мая на большую часть группы продовольственных товаров первой необходимости цены снизились. Так, дешевле более чем на 50% стали огурцы, капуста и помидоры. За три летних месяца снизилась стоимость чая, картошки, свеклы, лука, гречки и пшена", - рассказала министр, добавив, что дефицита продукции нет, а торговые организации работают в штатном режиме.
Ранее Кукшенева сообщала, что неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции по антикризисной акции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции. В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.
По данным приамурского кабмина, с февраля в области продолжает действовать программа по добровольному ограничению торговых наценок не более 5 % на социально значимые продукты питания. Соответствующие меморандумы подписало 96 предпринимателей из 24 муниципалитетов. В ходе контрольных визитов специалисты отмечают соблюдение данных договоренностей.