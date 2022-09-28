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На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены - РИА Новости, 28.09.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220928/tseny-1820043442.html
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены - РИА Новости, 28.09.2022
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены
Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:17
2022-09-28T13:17
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров."Число участников акции за полгода превысило 500, она распространилась на все муниципалитеты. Под брендом "Покупайте Амурское" в ряде территорий проводятся ярмарки выходного дня. Практика показала: эта антикризисная мера востребована и эффективна, поэтому мы продолжаем действие акции. В ближайшее время с торговыми сетями и товаропроизводителями согласуем перечень социально значимых продуктов местного производства, стоимость которых будет зафиксирована на IV квартал", - сказал Орлов на заседании в правительстве области в среду.Как доложила на заседании министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева, стоимость продовольственных товаров профильные министерства продолжают держать на особом контроле."Основной рост стоимости был в феврале-марте, но уже с мая на большую часть группы продовольственных товаров первой необходимости цены снизились. Так, дешевле более чем на 50% стали огурцы, капуста и помидоры. За три летних месяца снизилась стоимость чая, картошки, свеклы, лука, гречки и пшена", - рассказала министр, добавив, что дефицита продукции нет, а торговые организации работают в штатном режиме.Ранее Кукшенева сообщала, что неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции по антикризисной акции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции. В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.По данным приамурского кабмина, с февраля в области продолжает действовать программа по добровольному ограничению торговых наценок не более 5 % на социально значимые продукты питания. Соответствующие меморандумы подписало 96 предпринимателей из 24 муниципалитетов. В ходе контрольных визитов специалисты отмечают соблюдение данных договоренностей.
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экономика, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
13:17 28.09.2022
 
На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены

На социально значимые продукты из Приамурья зафиксируют цены на IV квартал 2022

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Цены зафиксируют на социально значимые продукты в Амурской области от местных производителей на IV квартал текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.
Региональная антикризисная акция "Покупайте Амурское" стартовала в апреле. На прилавках магазинов товары местного производства стали отмечать специальным зелёным ценником. Правительство области договорилось с торговыми сетями и производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров.
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"Число участников акции за полгода превысило 500, она распространилась на все муниципалитеты. Под брендом "Покупайте Амурское" в ряде территорий проводятся ярмарки выходного дня. Практика показала: эта антикризисная мера востребована и эффективна, поэтому мы продолжаем действие акции. В ближайшее время с торговыми сетями и товаропроизводителями согласуем перечень социально значимых продуктов местного производства, стоимость которых будет зафиксирована на IV квартал", - сказал Орлов на заседании в правительстве области в среду.
Как доложила на заседании министр экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева, стоимость продовольственных товаров профильные министерства продолжают держать на особом контроле.
"Основной рост стоимости был в феврале-марте, но уже с мая на большую часть группы продовольственных товаров первой необходимости цены снизились. Так, дешевле более чем на 50% стали огурцы, капуста и помидоры. За три летних месяца снизилась стоимость чая, картошки, свеклы, лука, гречки и пшена", - рассказала министр, добавив, что дефицита продукции нет, а торговые организации работают в штатном режиме.
Ранее Кукшенева сообщала, что неизменной до конца сентября на прилавках магазинов останется стоимость 31 местной товарной позиции по антикризисной акции. В их числе – отдельные виды яиц, круп, кондитерских изделий, соевого масла, а также мясной и молочной продукции. В июле правительство региона информировало, что принято решение о продлении акции до конца года.
По данным приамурского кабмина, с февраля в области продолжает действовать программа по добровольному ограничению торговых наценок не более 5 % на социально значимые продукты питания. Соответствующие меморандумы подписало 96 предпринимателей из 24 муниципалитетов. В ходе контрольных визитов специалисты отмечают соблюдение данных договоренностей.
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