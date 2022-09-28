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Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:33
2022-09-28T07:38
канада
россия
референдум в донбассе
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Канадский премьер отметил, что Канада "не признаёт и никогда не признает" результаты референдумов. По словам Трюдо, прошедшие референдумы "не имеют абсолютно никакой легитимности".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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канада, россия, референдум в донбассе, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Канада, Россия, Референдум в Донбассе, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
07:33 28.09.2022 (обновлено: 07:38 28.09.2022)
 
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов

Премьер Канады Трюдо пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Бюллетени во время подсчета голосов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета", - говорится в заявлении Трюдо, опубликованном на его сайте.
Канадский премьер отметил, что Канада "не признаёт и никогда не признает" результаты референдумов. По словам Трюдо, прошедшие референдумы "не имеют абсолютно никакой легитимности".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на референдуме - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
01:06
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
 
КанадаРоссияРеферендум в ДонбассеВ миреРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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