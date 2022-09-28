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Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов

Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:33

2022-09-28T07:33

2022-09-28T07:38

канада

россия

референдум в донбассе

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Канадский премьер отметил, что Канада "не признаёт и никогда не признает" результаты референдумов. По словам Трюдо, прошедшие референдумы "не имеют абсолютно никакой легитимности".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

канада, россия, референдум в донбассе, в мире, референдумы на освобожденных территориях