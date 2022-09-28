07:33 28.09.2022 (обновлено: 07:38 28.09.2022)
Премьер Канады пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
Премьер Канады Трюдо пригрозил новыми санкциями против России из-за референдумов
Бюллетени во время подсчета голосов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна введет против России новые санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета", - говорится в заявлении Трюдо, опубликованном на его сайте.
Канадский премьер отметил, что Канада "не признаёт и никогда не признает" результаты референдумов. По словам Трюдо, прошедшие референдумы "не имеют абсолютно никакой легитимности".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.