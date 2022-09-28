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В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 28.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220928/troitsa-1820175406.html
В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева
В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 28.09.2022
В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева
Реставрационный Совет в Третьяковской галерее подготовит протокол о состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица", там определены меры для "стабилизации" ее... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:17
2022-09-28T19:17
религия
сергий радонежский
третьяковская галерея
telegram (приложение)
религия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Реставрационный Совет в Третьяковской галерее подготовит протокол о состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица", там определены меры для "стабилизации" ее состояния, сообщает галерея в своем официальном Telegram-канале.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на "Святой Троице" Андрея Рублева специалисты якобы обнаружили 61 повреждение после того, как икону в специальной капсуле с поддерживаемым климатом отправили в Троице-Сергиеву лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского."Восьмого сентября 2022 года в Государственной Третьяковской галерее прошло заседание Расширенного Реставрационного Совета, посвященного анализу состояния сохранности иконы Андрея Рублева "Святая Троица". По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния", - говорится в сообщении.Отмечается, что до этого момента Третьяковская галерея "просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла"."Икона Андрея Рублева "Святая Троица" (№13012) находится в депозитарии Государственной Третьяковской галереи под наблюдением специалистов", - заключили в галерее.
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сергий радонежский, третьяковская галерея, telegram (приложение), религия
Религия, Сергий Радонежский, Третьяковская галерея, Telegram (приложение), Религия
19:17 28.09.2022
 

В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМолодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева "Троица" в Третьяковской галерее
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Реставрационный Совет в Третьяковской галерее подготовит протокол о состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица", там определены меры для "стабилизации" ее состояния, сообщает галерея в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на "Святой Троице" Андрея Рублева специалисты якобы обнаружили 61 повреждение после того, как икону в специальной капсуле с поддерживаемым климатом отправили в Троице-Сергиеву лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
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"Восьмого сентября 2022 года в Государственной Третьяковской галерее прошло заседание Расширенного Реставрационного Совета, посвященного анализу состояния сохранности иконы Андрея Рублева "Святая Троица". По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого момента Третьяковская галерея "просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла".
"Икона Андрея Рублева "Святая Троица" (№13012) находится в депозитарии Государственной Третьяковской галереи под наблюдением специалистов", - заключили в галерее.
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