https://ria.ru/20220928/troitsa-1820175406.html

В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева

В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 28.09.2022

В Третьяковке подготовят протокол о состоянии "Троицы" Андрея Рублева

Реставрационный Совет в Третьяковской галерее подготовит протокол о состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица", там определены меры для "стабилизации" ее... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:17

2022-09-28T19:17

2022-09-28T19:17

религия

сергий радонежский

третьяковская галерея

telegram (приложение)

религия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Реставрационный Совет в Третьяковской галерее подготовит протокол о состоянии иконы Андрея Рублева "Святая Троица", там определены меры для "стабилизации" ее состояния, сообщает галерея в своем официальном Telegram-канале.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что на "Святой Троице" Андрея Рублева специалисты якобы обнаружили 61 повреждение после того, как икону в специальной капсуле с поддерживаемым климатом отправили в Троице-Сергиеву лавру для богослужений, приуроченных к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского."Восьмого сентября 2022 года в Государственной Третьяковской галерее прошло заседание Расширенного Реставрационного Совета, посвященного анализу состояния сохранности иконы Андрея Рублева "Святая Троица". По итогам заседания будет оформлен протокол, описывающий состояние иконы и определяющий меры, необходимые для стабилизации ее состояния", - говорится в сообщении.Отмечается, что до этого момента Третьяковская галерея "просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла"."Икона Андрея Рублева "Святая Троица" (№13012) находится в депозитарии Государственной Третьяковской галереи под наблюдением специалистов", - заключили в галерее.

https://ria.ru/20220921/ikony-1818359724.html

https://ria.ru/20220717/troitsa-1803069303.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергий радонежский, третьяковская галерея, telegram (приложение), религия