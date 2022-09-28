11:44 28.09.2022 (обновлено: 12:30 28.09.2022)
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
Рогов сообщил, что жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
© Фото : Владимир Рогов/TelegramВ знак протеста против политики Зеленского в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли Ореховскую трассу
В знак протеста против политики Зеленского в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли Ореховскую трассу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили", — написал он в Telegram.
Рогов пояснил, что украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, а также намеренно создают дополнительные проблемы на КПП вдоль линии соприкосновения и блокируют выезд граждан на освобожденную часть Запорожской области.
"Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать", — подчеркнул Рогов.
Как сообщалось, киевские власти не дают жителям въехать в неконтролируемую ими часть региона, чтобы помешать им принять участие в референдуме о вхождении в состав России.
Голосование на всенародном волеизъявлении о будущем Запорожской области завершилось накануне. По итогам обработки всех протоколов 93,11 процента жителей региона, принявших участие в референдуме, поддержали присоединение к России на правах субъекта Федерации. Власти западных стран заявили, что не признают итогов, при этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободу волеизъявления граждан.