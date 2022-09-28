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Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/trassa-1820013523.html
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу - РИА Новости, 28.09.2022
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:44
2022-09-28T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов пояснил, что украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, а также намеренно создают дополнительные проблемы на КПП вдоль линии соприкосновения и блокируют выезд граждан на освобожденную часть Запорожской области."Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать", — подчеркнул Рогов.Как сообщалось, киевские власти не дают жителям въехать в неконтролируемую ими часть региона, чтобы помешать им принять участие в референдуме о вхождении в состав России.Голосование на всенародном волеизъявлении о будущем Запорожской области завершилось накануне. По итогам обработки всех протоколов 93,11 процента жителей региона, принявших участие в референдуме, поддержали присоединение к России на правах субъекта Федерации. Власти западных стран заявили, что не признают итогов, при этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободу волеизъявления граждан.
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в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
11:44 28.09.2022 (обновлено: 12:30 28.09.2022)
 
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

Рогов сообщил, что жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

© Фото : Владимир Рогов/TelegramВ знак протеста против политики Зеленского в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли Ореховскую трассу
В знак протеста против политики Зеленского в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли Ореховскую трассу - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
В знак протеста против политики Зеленского в подконтрольной Киеву части Запорожской области жители перекрыли Ореховскую трассу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили", — написал он в Telegram.
Рогов пояснил, что украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, а также намеренно создают дополнительные проблемы на КПП вдоль линии соприкосновения и блокируют выезд граждан на освобожденную часть Запорожской области.
"Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать", — подчеркнул Рогов.
Как сообщалось, киевские власти не дают жителям въехать в неконтролируемую ими часть региона, чтобы помешать им принять участие в референдуме о вхождении в состав России.
Голосование на всенародном волеизъявлении о будущем Запорожской области завершилось накануне. По итогам обработки всех протоколов 93,11 процента жителей региона, принявших участие в референдуме, поддержали присоединение к России на правах субъекта Федерации. Власти западных стран заявили, что не признают итогов, при этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободу волеизъявления граждан.
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