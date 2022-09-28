https://ria.ru/20220928/trassa-1820013523.html

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу - РИА Новости, 28.09.2022

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:44

2022-09-28T11:44

2022-09-28T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов пояснил, что украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, а также намеренно создают дополнительные проблемы на КПП вдоль линии соприкосновения и блокируют выезд граждан на освобожденную часть Запорожской области."Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать", — подчеркнул Рогов.Как сообщалось, киевские власти не дают жителям въехать в неконтролируемую ими часть региона, чтобы помешать им принять участие в референдуме о вхождении в состав России.Голосование на всенародном волеизъявлении о будущем Запорожской области завершилось накануне. По итогам обработки всех протоколов 93,11 процента жителей региона, принявших участие в референдуме, поддержали присоединение к России на правах субъекта Федерации. Власти западных стран заявили, что не признают итогов, при этом за референдумами следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободу волеизъявления граждан.

https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская область