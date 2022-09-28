https://ria.ru/20220928/trass-1819957938.html

Британцы пришли в ужас из-за Трасс

Британцы пришли в ужас из-за Трасс - РИА Новости, 28.09.2022

Британцы пришли в ужас из-за Трасс

Читатели британской газеты The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Соединенном... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:11

2022-09-28T03:11

2022-09-28T03:11

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лиз трасс

риши сунак

великобритания

сша

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Читатели британской газеты The Times отреагировали на падение курса фунта стерлингов на фоне обнародования плана по сокращению налогов в Соединенном Королевстве.Ранее британское правительство представило "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Во вторник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США подскочил на 0,9 процента, до 1,0789, после потери 6,5 процента в последние пять дней. При этом еще в середине 2021 года британская валюта стоила около 1,4 доллара, а в 2008-м — 2 доллара. В последний раз стоимость фунта приближалась к одному доллару в 1985 году.Как отмечает издание, в Лондонском Сити (финансовом центре страны. – прим. ред.) выступают "с мрачными предупреждениями о том, что британская экономика, возможно, погрузилась в состояние валютного кризиса".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Это катастрофа – не в последнюю очередь для моих детей. Им приходится мириться с гигантской инфляцией и угрозой резкого роста стоимости их ипотечных кредитов. Никакие уменьшения налогов и увеличения национального дохода не смогут это компенсировать. И в этом тяжелом положении нам придется жить еще очень долго", - написал пользователь Budget Dave."Партии тори (консерваторы. – прим. ред.) стоит готовиться к выборам нового лидера – и сделать это нужно прямо сейчас. Дни Лиз Трасс сочтены", - заявил Mr Om Gupta."Разве у нынешнего правительства было право на то, чтобы сознательно обесценивать фунт стерлингов? Такого мандата у него не было. Просто ужасно, что у нашего нового "кабинета" не хватило ума для того, чтобы разглядеть и разоблачить эти безрассудные игры", - отметил Opalescence."Все это – часть грандиозного плана по превращению Соединенного Королевства в посмешище для всего мира", - выразил мнение Stuart Hurst."Трасс занимает должность премьер-министра всего несколько недель, и ей уже удалось устроить хаос в стране – с помощью плохо продуманной и высокомерной экономической политики", - возмутился WG."Что же они делают? Я просто не могу поверить в то, что они сумели сделать с фунтом стерлингов за такой короткий срок. Мне кажется, они вообще не понимают, что творят. Теперь импорт резко подорожает. А им кажется, что они стимулируют экономику. Очень опасная игра", - добавил ColinMc.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220927/funt-1819752574.html

https://ria.ru/20220927/trass-1819866205.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, сша