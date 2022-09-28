https://ria.ru/20220928/transport-1820000348.html

Многодетные семьи из Приамурья получили средства на покупку спецтранспорта

Многодетные семьи из Приамурья получили средства на покупку спецтранспорта - РИА Новости, 28.09.2022

Многодетные семьи из Приамурья получили средства на покупку спецтранспорта

Многодетные семьи Амурской области получили почти 8,5 миллиона рублей на покупку спецтранспорта для ведения собственного хозяйства или бизнеса, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:06

2022-09-28T11:06

2022-09-28T11:06

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен - РИА Новости. Многодетные семьи Амурской области получили почти 8,5 миллиона рублей на покупку спецтранспорта для ведения собственного хозяйства или бизнеса, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Деньги из регионального бюджета на покупку спецтранспорта многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей до 18 лет, в этом году получили семь семей из Тамбовского района, а также городов Свободный, Белогорск и Шимановск. Размер одной выплаты - не более 1,2 миллиона рублей. В прошлом году автомобили благодаря такой поддержке приобрели шесть амурских семей. Техника помогает им развивать свой бизнес", - цитирует Орлова его пресс-служба.Губернатор отметил, что сертификаты на покупку спецтранспорта выдаются с прошлого года. Главное условие - семьи должны заключить соцконтракт по направлениям "ведение личного подсобного хозяйства" и "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности".По данным областного правительства, социальная выплата предоставляется семье однократно в размере стоимости автотранспорта или сельскохозяйственной техники, но не более 1,2 миллиона рублей. Так, можно купить грузовик, автокран, фургон, эвакуатор, хлебный фургон, автовышку, трактор, комбайн, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и другие спецмашины. Приобрести транспорт необходимо в течение четырех месяцев с момента получения выплаты.С 2012 года государство помогает покупать автомобили многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей до 18 лет. В данном случае приобрести можно не только спецтехнику, но и пассажирский транспорт.

https://ria.ru/20220927/priamure-1819711521.html

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область