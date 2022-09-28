Китай направил 31 самолет и четыре корабля к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая в среду направили 31 самолет и четыре корабля к острову
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду направила к району вблизи Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля, говорится в ежедневной сводке министерства обороны острова.
Отмечается, что по состоянию на 17.00 (12.00 по мск) среды в акватории и воздушном пространстве окружающего Тайвань района были зафиксированы четыре корабля и 31 самолет НОАК, при этом 10 из них - четыре истребителя J-11, два истребителя J-16, беспилотники BZK-005, TB-001 и CH-4, многоцелевой транспортный самолёт Y-8 - пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.