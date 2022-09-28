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Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе - РИА Новости, 28.09.2022
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Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе - РИА Новости, 28.09.2022
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе
Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:35
2022-09-28T16:35
в мире
польша
львовская область
украина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна"."На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области -ред.) начали задерживать студентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания."Страна" публикует видео задержания молодых людей, которое распространяют студенты.Отмечается, что на КПП проходит акция студентов иностранных вузов, которые пытаются покинуть страну. По данным издания, студенты записали обращение к Владимиру Зеленскому и ожидают рассмотрения их петиции о разрешении на выезд за границу.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил возможность того, что всех украинских студентов призовут в армию.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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в мире, польша, львовская область, украина
В мире, Польша, Львовская область, Украина
16:35 28.09.2022
 
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе

Украинских студентов, выезжающих в Польшу через КПП Шегини, начали задерживать на границе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска во Львовской области
Международный пункт пропуска во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна".
"На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области -ред.) начали задерживать студентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна" публикует видео задержания молодых людей, которое распространяют студенты.
Отмечается, что на КПП проходит акция студентов иностранных вузов, которые пытаются покинуть страну. По данным издания, студенты записали обращение к Владимиру Зеленскому и ожидают рассмотрения их петиции о разрешении на выезд за границу.
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Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил возможность того, что всех украинских студентов призовут в армию.
Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
 
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