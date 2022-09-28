https://ria.ru/20220928/studenty-1820117917.html
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе - РИА Новости, 28.09.2022
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе
Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:35
2022-09-28T16:35
2022-09-28T16:35
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна"."На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области -ред.) начали задерживать студентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания."Страна" публикует видео задержания молодых людей, которое распространяют студенты.Отмечается, что на КПП проходит акция студентов иностранных вузов, которые пытаются покинуть страну. По данным издания, студенты записали обращение к Владимиру Зеленскому и ожидают рассмотрения их петиции о разрешении на выезд за границу.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил возможность того, что всех украинских студентов призовут в армию.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, львовская область, украина
В мире, Польша, Львовская область, Украина
Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе
Украинских студентов, выезжающих в Польшу через КПП Шегини, начали задерживать на границе