https://ria.ru/20220928/studenty-1820117917.html

Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе

Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе - РИА Новости, 28.09.2022

Украинских студентов, выезжающих в Польшу, начали задерживать на границе

Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:35

2022-09-28T16:35

2022-09-28T16:35

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польша

львовская область

украина

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинских студентов, пытающихся выехать в Польшу, начали задерживать на погранпереходе во Львовской области, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна"."На погранпереходе Шегини (КПП на польско-украинской границе во Львовской области -ред.) начали задерживать студентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания."Страна" публикует видео задержания молодых людей, которое распространяют студенты.Отмечается, что на КПП проходит акция студентов иностранных вузов, которые пытаются покинуть страну. По данным издания, студенты записали обращение к Владимиру Зеленскому и ожидают рассмотрения их петиции о разрешении на выезд за границу.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил возможность того, что всех украинских студентов призовут в армию.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20220928/ukraina-1820052689.html

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львовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, львовская область, украина