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Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину - РИА Новости, 28.09.2022
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Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину
Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину - РИА Новости, 28.09.2022
Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину
Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:43
2022-09-28T15:43
происшествия
усть-илимск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда.В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. Усть-Илимский горсуд сегодня арестовал 25-летнего местного жителя на два месяца."По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично… В ходатайстве об избрании меры пресечения… следственный отдел по городу Усть-Илимску СУСК РФ по Иркутской области обосновал, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.
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происшествия, усть-илимск, россия, иркутская область
Происшествия, Усть-Илимск, Россия, Иркутская область
15:43 28.09.2022
 
Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину

Житель Усть-Илимска, стрелявший в военкома, частично признал вину

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. Усть-Илимский горсуд сегодня арестовал 25-летнего местного жителя на два месяца.
"По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично… В ходатайстве об избрании меры пресечения… следственный отдел по городу Усть-Илимску СУСК РФ по Иркутской области обосновал, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.
Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 09:37
Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска
 
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