Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину
Житель Усть-Илимска, стрелявший в военкома, частично признал вину
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. Усть-Илимский горсуд сегодня арестовал 25-летнего местного жителя на два месяца.
"По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично… В ходатайстве об избрании меры пресечения… следственный отдел по городу Усть-Илимску СУСК РФ по Иркутской области обосновал, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.
Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.
26 сентября, 09:37Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска