https://ria.ru/20220928/strelba-1820094943.html

Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину

Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину - РИА Новости, 28.09.2022

Житель Усть-Илимска, ранивший военкома, частично признал вину

Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:43

2022-09-28T15:43

2022-09-28T15:43

происшествия

усть-илимск

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Ранивший военкома житель Усть-Илимска частично признал вину, ему грозит пожизненный срок, сообщила пресс-служба Усть-Илимского городского суда.В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия. Усть-Илимский горсуд сегодня арестовал 25-летнего местного жителя на два месяца."По предъявленному обвинению вину в совершении преступления признал частично… В ходатайстве об избрании меры пресечения… следственный отдел по городу Усть-Илимску СУСК РФ по Иркутской области обосновал, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы сроком вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении.Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.

https://ria.ru/20220926/stralba-1819429841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, усть-илимск, россия, иркутская область