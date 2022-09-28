Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе
Член запорожской ВГА Рогов призвал изменить статус спецоперации на контртеррористический
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Статус спецоперации в Запорожской области, после ее вхождения в состав Российской Федерации, должен быть изменен на контртеррористический, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано.
"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобожденных территориях", - сказал РИА Новости Рогов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.