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Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html
Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе
Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе - РИА Новости, 28.09.2022
Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе
Статус спецоперации в Запорожской области, после ее вхождения в состав Российской Федерации, должен быть изменен на контртеррористический, заявил председатель... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:26
2022-09-28T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Статус спецоперации в Запорожской области, после ее вхождения в состав Российской Федерации, должен быть изменен на контртеррористический, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано."Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобожденных территориях", - сказал РИА Новости Рогов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220928/terror-1819980371.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
10:26 28.09.2022
 
Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе

Член запорожской ВГА Рогов призвал изменить статус спецоперации на контртеррористический

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Статус спецоперации в Запорожской области, после ее вхождения в состав Российской Федерации, должен быть изменен на контртеррористический, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко. Избирком утвердил данное решение. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдума не зафиксировано.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:35Специальная военная операция на Украине
На территориях, куда вновь зашли ВСУ, будет террор, считает адвокат
"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический. Это позволит быстро и эффективно навести порядок на освобожденных территориях", - сказал РИА Новости Рогов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:42
Выбор граждан Донбасса спасет людей от геноцида, уверен Володин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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