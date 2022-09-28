https://ria.ru/20220928/ssha-1820205825.html

Guardian: США получили удар от союзников в Тихом океане

Guardian: США получили удар от союзников в Тихом океане - РИА Новости, 28.09.2022

Guardian: США получили удар от союзников в Тихом океане

Островные государства Тихого океана выдвинули США претензии в ответ на предложение о сотрудничестве, пишет The Guardian. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:29

2022-09-28T22:29

2022-09-28T23:51

в мире

сша

тихий океан

соломоновы острова

палау

микронезия

маршалловы острова

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Островные государства Тихого океана выдвинули США претензии в ответ на предложение о сотрудничестве, пишет The Guardian.По словам автора статьи, на саммите в Вашингтоне представители Соединенных Штатов решили сблизиться со странами региона в пику растущему китайскому влиянию, однако предложения Америки вызвали настороженную реакцию у потенциальных партнеров.Так, Соломоновы Острова отказались подписывать продвигаемое США соглашение. Об этом тихоокеанское государство заявило в дипломатической ноте, оказавшейся в распоряжении издания.Представители Соломоновых Островов заявили, что "не в состоянии принять декларацию на этой неделе" и им необходимо время, чтобы оценить предложение Вашингтона.США надеялись принять декларацию на проходящем саммите, но делегация островного государства отложила встречу, на которой должны были обсуждать соглашение.По данным The Guardian, проект документа включает 11 пунктов. Он обязывает участников бороться с "климатическим кризисом" в условиях осложняющейся геополитической обстановки.Представленное Америкой соглашение отличается от подробного договора, предложенного Китаем тихоокеанским государствам ранее. Пекин прописал в документе конкретные суммы, программы и даже количество китайских трупп, отправляемых на гастроли на острова в рамках культурного обмена.Кроме того, китайцы намеревались также расширить сотрудничество в области региональной безопасности и вместе с тем построить лаборатории, обучать полицейских и укрепить сотрудничество в киберпространстве.Американский же документ носит общий характер: несмотря на то что затрагивает вопросы от экономики и безопасности до экологии, он не излагает конкретику.При этом у США уже есть договор о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. По нему Белый дом предоставляет финансовую помощь этим государствам в обмен на оборонные обязательства.Однако у этих трех стран есть беспокойство относительно новой декларации, предлагаемой Америкой."Текущая предлагаемая поддержка не соответствует вкладу наших островов в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, что также отражает американские интересы. Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределенной и основанной на неполном анализе, <…> проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной", — говорится в письме послов этих стран координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу.Дипломаты подчеркнули, что США остаются их главным союзником, но выразили сомнения в успехе американской инициативы. Также они отметили, что их государства по-прежнему недовольны предлагаемой Штатами помощью на фоне нарастающего климатического кризиса, угрожающего существованию островов.

https://ria.ru/20220918/bayden-1817626591.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html

https://ria.ru/20220813/bolezn-1809324881.html

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