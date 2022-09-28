https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html
В США признали провал в "украинской авантюре"
В США признали провал в "украинской авантюре" - РИА Новости, 28.09.2022
В США признали провал в "украинской авантюре"
Американские политики часто совершают ошибки, приводящие к разрушительным внешнеполитическим провалам, среди которых и украинский кризис, написал в статье для... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:37
2022-09-28T19:37
2022-09-28T20:59
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские политики часто совершают ошибки, приводящие к разрушительным внешнеполитическим провалам, среди которых и украинский кризис, написал в статье для The American Conservative старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Каттона, публицист Тед Карпентер.Карпентер отметил, что лишь малая часть заокеанских "авантюр" США шли по плану, СМИ же предпочитают замалчивать эти внешнеполитические катастрофы."Когда очередное вмешательство кончается крахом, они вслед за американскими лидерами принимаются рекламировать следующий крестовый поход", — продолжил он.В качестве примера он привел отсутствие внимания репортеров к продолжающемуся хаосу в Ливии, Сирии, Йемене. Карпентер назвал Штаты виновными в трагедии народов этих стран."Америка настолько увлеклась войнами и интервенциями по всему миру, что конфликт с ее участием, который убил сотни тысяч мирных жителей, остался без малейшего внимания американской общественности", — процитировал автор слова исследователя глобальных проблем Пола Поуста.Карпентер перешел к другим американским кампаниям. Так, результаты "миротворчества" США и НАТО в Боснии и Косово он назвал не выдерживающими никакой критики. Босния и Герцеговина — разрываемое изнутри нежизнеспособное государство, а Косово находится в дипломатическом тупике, подчеркнул он.Еще критичнее публицист высказался о ситуации в других странах. В Сирии и Ираке постоянно вспыхивают межконфессиональные конфликты, оба государства близки к расколу. Положение в Ливии и Йемене же Карпентер назвал ужасными человеческими трагедиями. В первом случае зачинщиком выступили США, во втором Вашингтон поддержал агрессию со стороны ближневосточных союзников, подчеркнул автор.Он обвинил США в создании угроз безопасности России через втягивание Украины в НАТО и указал на огромный ущерб для Киева в виде разрушенной инфраструктуры."Нельзя допустить, чтобы (американским. — Прим. ред.) политикам и их клевретам сошла с рук коллективная амнезия и манера подражать Понтию Пилату. Они должны понести всю ответственность за свои промахи и ложь", — написал Карпентер.Для этого США следует исправить три ошибки во внешней политике, подчеркнул он. Первой в списке он назвал "национальное строительство" — попытки переделать другие страны и навязать им чуждые ценности.Вторая ошибка — ввязываться в войны ради смены недружественных режимов в других странах, как это было в Ираке, Афганистане и Ливии.Последняя ошибка — неумение отличать важные национальные интересы от периферийных, как это было на Украине."Администрация Байдена рискует ядерной войной с Россией во имя погрязшего в коррупции авторитарного режима в стране, которая не играет особой роли для самих США", — написал Карпентер.Он напомнил, что Украина не была независимой страной до начала 90-х годов и никак не была важна для американской безопасности. Риски, на которые пошел Байден, нарушают обязательства правительства перед американцами.В заключение Карпентер заявил, что если не исправить эти ошибки, то американские власти пойдут на еще более страшные авантюры. Причем ущерб в истории с Украиной может превзойти последствия от прошлых ошибок Вашингтона.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html
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в мире, сша, украина, ливия, нато
В мире, США, Украина, Ливия, НАТО
19:37 28.09.2022 (обновлено: 20:59 28.09.2022)
В США признали провал в "украинской авантюре"
Публицист TAC Карпентер: украинский кризис стал одной из трех разрушительных ошибок США
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Американские политики часто совершают ошибки, приводящие к разрушительным внешнеполитическим провалам, среди которых и украинский кризис, написал в статье для The American Conservative
старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Каттона, публицист Тед Карпентер.
"Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией", — подчеркнул автор.
Карпентер отметил, что лишь малая часть заокеанских "авантюр" США
шли по плану, СМИ же предпочитают замалчивать эти внешнеполитические катастрофы.
"Когда очередное вмешательство кончается крахом, они вслед за американскими лидерами принимаются рекламировать следующий крестовый поход", — продолжил он.
В качестве примера он привел отсутствие внимания репортеров к продолжающемуся хаосу в Ливии, Сирии, Йемене. Карпентер назвал Штаты виновными в трагедии народов этих стран.
"Америка настолько увлеклась войнами и интервенциями по всему миру, что конфликт с ее участием, который убил сотни тысяч мирных жителей, остался без малейшего внимания американской общественности", — процитировал автор слова исследователя глобальных проблем Пола Поуста.
Карпентер перешел к другим американским кампаниям. Так, результаты "миротворчества" США и НАТО
в Боснии
и Косово
он назвал не выдерживающими никакой критики. Босния и Герцеговина — разрываемое изнутри нежизнеспособное государство, а Косово находится в дипломатическом тупике, подчеркнул он.
Еще критичнее публицист высказался о ситуации в других странах. В Сирии и Ираке постоянно вспыхивают межконфессиональные конфликты, оба государства близки к расколу. Положение в Ливии и Йемене же Карпентер назвал ужасными человеческими трагедиями. В первом случае зачинщиком выступили США, во втором Вашингтон поддержал агрессию со стороны ближневосточных союзников, подчеркнул автор.
"Последним примером докучливой политики Вашингтона стала Украина", — продолжил публицист.
Он обвинил США в создании угроз безопасности России
через втягивание Украины в НАТО и указал на огромный ущерб для Киева в виде разрушенной инфраструктуры.
"Нельзя допустить, чтобы (американским. — Прим. ред.) политикам и их клевретам сошла с рук коллективная амнезия и манера подражать Понтию Пилату. Они должны понести всю ответственность за свои промахи и ложь", — написал Карпентер.
Для этого США следует исправить три ошибки во внешней политике, подчеркнул он. Первой в списке он назвал "национальное строительство" — попытки переделать другие страны и навязать им чуждые ценности.
Вторая ошибка — ввязываться в войны ради смены недружественных режимов в других странах, как это было в Ираке, Афганистане и Ливии.
Последняя ошибка — неумение отличать важные национальные интересы от периферийных, как это было на Украине.
"Администрация Байдена рискует ядерной войной с Россией во имя погрязшего в коррупции авторитарного режима в стране, которая не играет особой роли для самих США", — написал Карпентер.
Он напомнил, что Украина не была независимой страной до начала 90-х годов и никак не была важна для американской безопасности. Риски, на которые пошел Байден, нарушают обязательства правительства перед американцами.
В заключение Карпентер заявил, что если не исправить эти ошибки, то американские власти пойдут на еще более страшные авантюры. Причем ущерб в истории с Украиной может превзойти последствия от прошлых ошибок Вашингтона.