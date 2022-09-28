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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию - РИА Новости, 28.09.2022
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию
Посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:21
2022-09-28T13:21
2022-09-28T15:58
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть, говорится в сообщении американской дипмиссии в Москве.Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале, после начала специальной военной операции на Украине и с тех пор не меняло рекомендации. В качестве причины предупреждения, которое было опубликовано в среду, посольство указало начавшуюся в России мобилизацию. В сообщении дипмиссии утверждается, что Россия "может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу"."Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, пока есть доступные варианты", — говорится в сообщении на сайте посольства."Коммерческие рейсы в настоящее время ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Наземные маршруты выезда на машине или автобусах доступны. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно забронировать подходящие маршруты", — отмечается в сообщении американской дипмиссии.
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в мире, сша, россия
13:21 28.09.2022 (обновлено: 15:58 28.09.2022)
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию или не ездить в нее
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть, говорится в сообщении американской дипмиссии в Москве.
Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале, после начала специальной военной операции на Украине
и с тех пор не меняло рекомендации. В качестве причины предупреждения, которое было опубликовано в среду, посольство указало начавшуюся в России мобилизацию. В сообщении дипмиссии утверждается, что Россия "может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу".
"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, пока есть доступные варианты", — говорится в сообщении на сайте посольства.
"Коммерческие рейсы в настоящее время ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Наземные маршруты выезда на машине или автобусах доступны. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно забронировать подходящие маршруты", — отмечается в сообщении американской дипмиссии.