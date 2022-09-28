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США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
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США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков
США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков
США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, близятся к тому, чтобы стать его стороной, что чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:42
2022-09-28T13:01
в мире
сша
украина
дмитрий песков
россия
энтони блинкен
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, близятся к тому, чтобы стать его стороной, что чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов."Негативно (относимся к заявлению Блинкена). Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва оценивает заявления Блинкена о непризнании российскими территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их обстреле.Песков добавил, что заявление Владимира Зеленского от отказе от переговоров с Россией не ново. "Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров", - отметил Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html
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в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия, энтони блинкен
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Энтони Блинкен
12:42 28.09.2022 (обновлено: 13:01 28.09.2022)
 
США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине и могут стать его стороной

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, близятся к тому, чтобы стать его стороной, что чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
Грузовик с украинской бронетехникой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:33
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
"Негативно (относимся к заявлению Блинкена). Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва оценивает заявления Блинкена о непризнании российскими территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их обстреле.
Песков добавил, что заявление Владимира Зеленского от отказе от переговоров с Россией не ново. "Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров", - отметил Песков.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:18Специальная военная операция на Украине
США 28 сентября объявят о новом пакете военной помощи для Украины
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
10:36
В Киеве призвали увеличить помощь украинской армии дальнобойной артиллерией
 
В миреСШАУкраинаДмитрий ПесковРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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