12:42 28.09.2022 (обновлено: 13:01 28.09.2022)
США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине и могут стать его стороной
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США все больше де-факто залезают в конфликт на Украине, близятся к тому, чтобы стать его стороной, что чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
"Негативно (относимся к заявлению Блинкена). Все больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт. Все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва оценивает заявления Блинкена о непризнании российскими территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и их обстреле.
Песков добавил, что заявление Владимира Зеленского от отказе от переговоров с Россией не ново. "Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров", - отметил Песков.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.