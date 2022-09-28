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СМИ: США готовят для Украины пакет военной помощи на миллиард долларов

СМИ: США готовят для Украины пакет военной помощи на миллиард долларов - РИА Новости, 28.09.2022

СМИ: США готовят для Украины пакет военной помощи на миллиард долларов

США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:44

2022-09-28T00:44

2022-09-28T03:23

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.По сообщению агентства, "США готовят новый пакет вооружений для Украины на сумму в миллиард долларов", он ожидается уже "в ближайшие дни".Ожидается, что будут использованы средства из инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), выделенные конгрессом для того, чтобы позволить администрации США закупать оружие у производителей, а не брать его из существующих в США запасов.По словам источника агентства, пакет будет включать пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационные системы, а также запасные части. Кроме того, предусмотрены обучение и техническая поддержка.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220924/oruzhie-1819238826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, нато