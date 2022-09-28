https://ria.ru/20220928/sputnik-1820146642.html

"Роскосмос" и НАН РБ создадут спутник дистанционного зондирования Земли

"Роскосмос" и НАН РБ создадут спутник дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 28.09.2022

"Роскосмос" и НАН РБ создадут спутник дистанционного зондирования Земли

"Роскосмос" и Национальная академия наук Беларуси расширяют сотрудничество в космической сфере; в частности, речь идет о создании российско-белорусского... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:44

2022-09-28T17:44

2022-09-28T17:44

союзное государство

юрий борисов (роскосмос)

белоруссия

россия

роскосмос

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. "Роскосмос" и Национальная академия наук Беларуси расширяют сотрудничество в космической сфере; в частности, речь идет о создании российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения и космической системы на его основе.О совместной работе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков рассказали на экспертно-медийном форуме "Промышленное и научно-технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства и медиагруппой "Россия сегодня" на площадке ее мультимедийного пресс-центра."На текущий момент ключевым проектом по сотрудничеству в сфере космоса можно считать создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения 0,35 м и космической системы на его основе. Спутник может стать базой для дальнейшего развития космической системы дистанционного зондирования Земли Союзного государства на ближайшую перспективу. Белорусская сторона изготовит оптико-электронную аппаратуру и часть наземной инфраструктуры", - сообщил Гусаков.По его словам, речь идет о "лучшем спутнике в мире".Глава "Роскосмоса", в свою очередь, сообщил, что работы по созданию и эксплуатации российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли и космической системы на его основе планируется начать уже с 1 января 2023 года. По словам Борисова, проект включен в госпрограмму космической деятельности РФ.Он напомнил, что с 1999 года успешно выполнено семь программ Союзного государства по космической тематике. За это время, по его словам, более чем в три раза возросло участие в выполнении программ Союзного государства российских и белорусских предприятий - с 26 до 80."Сотрудничество в космической сфере между Россией и Беларусью приобрело особую значимость в условиях быстро растущей напряженности в мире. "Роскосмос" совместно с НАН последовательно расширяют сотрудничество в этой сфере. Ни для кого не секрет, что сегодня космические разработки в мире находятся в фокусе пристального внимания не только ученых, но и государственных деятелей, потому что без космических технологий невозможен прогресс в развитии большинства отраслей промышленности. И от глубины их внедрения зависят темпы и перспективы экономического роста. Поэтому сегодня как никогда необходимо усилить координацию нашей деятельности на всех уровнях – от госорганов, предприятий и организаций до потребителей и экспертов", - убежден Борисов.Он подчеркнул, что перед странами стоят конкретные задачи в области исследования и использования космического пространства. "Это пилотируемые и беспилотные полеты в космос, научные, фундаментальные и прикладные космические исследования, создание новых космических средств и технологий, включая дистанционное зондирование Земли из космоса и внедрение результатов космической деятельности в различные отрасли экономики наших государств", - подытожил Борисов.

https://ria.ru/20220928/mezentsev-1820093706.html

https://ria.ru/20220928/vzaimodeystvie-1820026634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий борисов (роскосмос), белоруссия, россия, роскосмос