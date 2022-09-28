https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820044889.html

Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 28.09.2022

Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:22

2022-09-28T13:22

2022-09-28T13:33

специальная военная операция на украине

россия

донецк (днр)

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в мире

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николаевская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Головка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области",- говорится в сообщении.Кроме того, в районах ДНР, ЛНР и Херсонской области комплексы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html

россия

донецк (днр)

брянка

запорожская область

николаевская область

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Дарья Буймова

россия, донецк (днр), брянка, в мире, запорожская область, николаевская область