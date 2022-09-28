https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820044889.html
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 28.09.2022
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:22
2022-09-28T13:22
2022-09-28T13:33
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Головка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области",- говорится в сообщении.Кроме того, в районах ДНР, ЛНР и Херсонской области комплексы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html
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РИА Новости
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13:22 28.09.2022 (обновлено: 13:33 28.09.2022)
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Минобороны: российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР