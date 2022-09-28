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Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820044889.html
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 28.09.2022
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:22
2022-09-28T13:33
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
брянка
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Головка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области",- говорится в сообщении.Кроме того, в районах ДНР, ЛНР и Херсонской области комплексы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
https://ria.ru/20220928/liman-1820046096.html
россия
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россия, донецк (днр), брянка, в мире, запорожская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк (ДНР), Брянка, В мире, Запорожская область, Николаевская область
13:22 28.09.2022 (обновлено: 13:33 28.09.2022)
 
Российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Минобороны: российская ПВО сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских дронов, две ракеты "Точка-У" и семь снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Головка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты "Точка-У" в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской области и Большие Копани Херсонской области",- говорится в сообщении.
Кроме того, в районах ДНР, ЛНР и Херсонской области комплексы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецк (ДНР)БрянкаВ миреЗапорожская областьНиколаевская область
 
 
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