13:20 28.09.2022 (обновлено: 13:30 28.09.2022)
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300
Минобороны: российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.
"Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.