https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820044427.html

Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.09.2022

Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:20

2022-09-28T13:20

2022-09-28T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

зрк с-300

николаевская область

харьковская область

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах."Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220928/boepripasy-1820044521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, зрк с-300, николаевская область, харьковская область