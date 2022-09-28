Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820044427.html
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 28.09.2022
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:20
2022-09-28T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
зрк с-300
николаевская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816187797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_057132a95913a8c1f65c6f8d03551d5f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах."Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220928/boepripasy-1820044521.html
россия
николаевская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816187797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9a1bf800b1cc9a74f8207fe5f776ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, зрк с-300, николаевская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ЗРК С-300, Николаевская область, Харьковская область
13:20 28.09.2022 (обновлено: 13:30 28.09.2022)
 
Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300

Минобороны: российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления украинских войск в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка ДНР, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах.
"Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении складов и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 13:20Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗРК С-300Николаевская областьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала