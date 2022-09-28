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Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034979.html
Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов
Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов - РИА Новости, 28.09.2022
Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов
Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:50
2022-09-28T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года", — сказал он, напомнив, что территория Луганской Народной Республики уже освобождена.Кремль своевременно проинформирует о подписании договоров о присоединении к России новых территорий, добавил Песков.Он также уточнил, что пока в графике президента нет обращения к гражданам в связи с итогами референдумов, но если "какие-то мероприятия" возникнут, то администрация главы государства об этом сообщит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034167.html
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
12:50 28.09.2022 (обновлено: 14:23 28.09.2022)
 
Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов

Песков заявил, что после референдумов надо, как минимум, освободить всю территорию ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года", — сказал он, напомнив, что территория Луганской Народной Республики уже освобождена.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:47Специальная военная операция на Украине
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Кремль своевременно проинформирует о подписании договоров о присоединении к России новых территорий, добавил Песков.
Он также уточнил, что пока в графике президента нет обращения к гражданам в связи с итогами референдумов, но если "какие-то мероприятия" возникнут, то администрация главы государства об этом сообщит.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:42Специальная военная операция на Украине
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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