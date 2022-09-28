https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034979.html

Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов

Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов - РИА Новости, 28.09.2022

Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов

Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:50

2022-09-28T12:50

2022-09-28T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года", — сказал он, напомнив, что территория Луганской Народной Республики уже освобождена.Кремль своевременно проинформирует о подписании договоров о присоединении к России новых территорий, добавил Песков.Он также уточнил, что пока в графике президента нет обращения к гражданам в связи с итогами референдумов, но если "какие-то мероприятия" возникнут, то администрация главы государства об этом сообщит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034167.html

https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820031902.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе