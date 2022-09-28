12:50 28.09.2022 (обновлено: 14:23 28.09.2022)
Песков рассказал о целях спецоперации после референдумов
Песков заявил, что после референдумов надо, как минимум, освободить всю территорию ДНР
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий по результатам прошедших там референдумов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года", — сказал он, напомнив, что территория Луганской Народной Республики уже освобождена.
Кремль своевременно проинформирует о подписании договоров о присоединении к России новых территорий, добавил Песков.
Он также уточнил, что пока в графике президента нет обращения к гражданам в связи с итогами референдумов, но если "какие-то мероприятия" возникнут, то администрация главы государства об этом сообщит.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Везде подавляющее большинство участников голосования поддержали это предложение.