https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034167.html

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО - РИА Новости, 28.09.2022

Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО

Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:47

2022-09-28T12:47

2022-09-28T13:24

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду журналисты спросили Пескова, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую операцию после присоединения к России новых территорий."Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - ответил Песков.

https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия