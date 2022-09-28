https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034167.html
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО - РИА Новости, 28.09.2022
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:47
2022-09-28T12:47
2022-09-28T13:24
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду журналисты спросили Пескова, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую операцию после присоединения к России новых территорий."Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - ответил Песков.
https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия
12:47 28.09.2022 (обновлено: 13:24 28.09.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Песков заявил, что решение о переформатировании спецоперации в КТО остается за Путиным