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Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820034167.html
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО - РИА Новости, 28.09.2022
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО
Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:47
2022-09-28T13:24
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду журналисты спросили Пескова, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую операцию после присоединения к России новых территорий."Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - ответил Песков.
https://ria.ru/20220928/status-1819990770.html
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политика, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия
12:47 28.09.2022 (обновлено: 13:24 28.09.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном переформатировании спецоперации в КТО

Песков заявил, что решение о переформатировании спецоперации в КТО остается за Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду журналисты спросили Пескова, будет ли спецоперация переформатирована в контртеррористическую операцию после присоединения к России новых территорий.
"Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны", - ответил Песков.
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
10:26Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожья призвали ввести контртеррористический статус в регионе
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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