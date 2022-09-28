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Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820031902.html
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков
Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:42
2022-09-28T13:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут боевые действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, кто будет защищать границы новых присоединенных территорий после того, как будут подписаны 4 договора, и не планируется ли направить туда российские погранвойска, Песков ответил, что там продолжается специальная военная операция. "Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия", - отметил он.Отвечая на уточнение журналиста именно о пограничниках, что их привлекать не будут, пресс-секретарь президента ответил: "Ну, конечно. Погранвойска... Там идут боевые действия, я, если честно, не совсем вопрос понимаю".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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украина
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россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков
12:42 28.09.2022 (обновлено: 13:07 28.09.2022)
 
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков

Песков: проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут боевые действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, кто будет защищать границы новых присоединенных территорий после того, как будут подписаны 4 договора, и не планируется ли направить туда российские погранвойска, Песков ответил, что там продолжается специальная военная операция. "Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия", - отметил он.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
Отвечая на уточнение журналиста именно о пограничниках, что их привлекать не будут, пресс-секретарь президента ответил: "Ну, конечно. Погранвойска... Там идут боевые действия, я, если честно, не совсем вопрос понимаю".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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