12:42 28.09.2022 (обновлено: 13:07 28.09.2022)
Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков
Песков: проводимая Россией специальная военная операция будет продолжена
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут боевые действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, кто будет защищать границы новых присоединенных территорий после того, как будут подписаны 4 договора, и не планируется ли направить туда российские погранвойска, Песков ответил, что там продолжается специальная военная операция. "Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия", - отметил он.
Отвечая на уточнение журналиста именно о пограничниках, что их привлекать не будут, пресс-секретарь президента ответил: "Ну, конечно. Погранвойска... Там идут боевые действия, я, если честно, не совсем вопрос понимаю".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.