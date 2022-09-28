https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1820031902.html

Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков

Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2022

Спецоперация России на Украине будет продолжена, заявил Песков

Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:42

2022-09-28T12:42

2022-09-28T13:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России будет продолжаться и после возможного присоединения к России новых территорий, на которых прошли референдумы, там идут боевые действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, кто будет защищать границы новых присоединенных территорий после того, как будут подписаны 4 договора, и не планируется ли направить туда российские погранвойска, Песков ответил, что там продолжается специальная военная операция. "Конечно, она будет продолжаться. Там идут боевые действия", - отметил он.Отвечая на уточнение журналиста именно о пограничниках, что их привлекать не будут, пресс-секретарь президента ответил: "Ну, конечно. Погранвойска... Там идут боевые действия, я, если честно, не совсем вопрос понимаю".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков