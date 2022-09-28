https://ria.ru/20220928/spetsialisty-1820172458.html
Мишустин поддержал привлечение МСП к подготовке специалистов в колледжах
Мишустин поддержал привлечение МСП к подготовке специалистов в колледжах - РИА Новости, 28.09.2022
Мишустин поддержал привлечение МСП к подготовке специалистов в колледжах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею активнее привлекать малые и средние предприятия (МСП) к подготовке специалистов в колледжах и техникумах. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:04
2022-09-28T19:04
2022-09-28T19:04
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РЕУТОВ (Московская обл.), 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею активнее привлекать малые и средние предприятия (МСП) к подготовке специалистов в колледжах и техникумах.В среду глава кабмина посещает колледж "Энергия" в Реутове. В ходе осмотра центра экспериментального машиностроения на территории образовательного учреждения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил включить малые и средние предприятия в проект "Профессионалитет", чтобы они могли с первых лет обучения ребят участвовать в подготовке специалистов."Андрей Юрьевич, абсолютно поддерживается. Мы уже на сегодняшний день расширяем те специальности, по которым можно будет привлекать МСП. Это, в частности, будет направление туризма, это также будут различные виды услуг", - сказал Мишустин. Он добавил, что это не потребует от МСП дополнительных затрат, но они смогут принимать участие в подготовке кадров.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также назвал этот вопрос важным. "Сегодня крупные отрасли достаточно серьезные средства вкладывают в колледжи. Конечно, есть запрос от малых предприятий, среднего бизнеса, чтобы такая программа реализовывалась и сразу была практическая подготовка", - сказал министр. Он попросил дать соответствующее поручение, на основе которого со следующего года МСП смогут участвовать в программе."Однозначно. Я буду поддерживать", - заключил Мишустин. Он попросил подготовить все необходимые материалы.Глава кабмина также сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на финансирование образовательно-производственных центров, на каждый - более 70 миллионов рублей. "Ежегодно планируем создавать 60 таких образовательных учреждений", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220927/importozameschenie-1819815496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, сергей кравцов, россия, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Сергей Кравцов, Россия, Московская область (Подмосковье)
РЕУТОВ (Московская обл.), 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею активнее привлекать малые и средние предприятия (МСП) к подготовке специалистов в колледжах и техникумах.
В среду глава кабмина посещает колледж "Энергия" в Реутове
. В ходе осмотра центра экспериментального машиностроения на территории образовательного учреждения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
попросил включить малые и средние предприятия в проект "Профессионалитет", чтобы они могли с первых лет обучения ребят участвовать в подготовке специалистов.
"Андрей Юрьевич, абсолютно поддерживается. Мы уже на сегодняшний день расширяем те специальности, по которым можно будет привлекать МСП. Это, в частности, будет направление туризма, это также будут различные виды услуг", - сказал Мишустин. Он добавил, что это не потребует от МСП дополнительных затрат, но они смогут принимать участие в подготовке кадров.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
также назвал этот вопрос важным. "Сегодня крупные отрасли достаточно серьезные средства вкладывают в колледжи. Конечно, есть запрос от малых предприятий, среднего бизнеса, чтобы такая программа реализовывалась и сразу была практическая подготовка", - сказал министр. Он попросил дать соответствующее поручение, на основе которого со следующего года МСП смогут участвовать в программе.
"Однозначно. Я буду поддерживать", - заключил Мишустин. Он попросил подготовить все необходимые материалы.
Глава кабмина также сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на финансирование образовательно-производственных центров, на каждый - более 70 миллионов рублей. "Ежегодно планируем создавать 60 таких образовательных учреждений", - подчеркнул он.