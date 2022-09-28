https://ria.ru/20220928/sovbez-1820143283.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Россия запросила проведения срочного заседания СБ ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", ожидает, что оно состоится в четверг, сообщил первый... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:31

2022-09-28T17:31

2022-09-28T17:33

россия

дания

швеция

совет безопасности оон

северный поток

северный поток — 2

оон

авария на "северных потоках"

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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия запросила проведения срочного заседания СБ ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", ожидает, что оно состоится в четверг, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820112615.html

россия

дания

швеция

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россия, дания, швеция, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, оон, авария на "северных потоках", в мире, дмитрий полянский