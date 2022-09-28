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Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"
Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"
Россия запросила проведения срочного заседания СБ ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", ожидает, что оно состоится в четверг, сообщил первый... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:31
2022-09-28T17:31
2022-09-28T17:33
россия
дания
швеция
совет безопасности оон
северный поток
северный поток — 2
оон
авария на "северных потоках"
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ООН, 28 сен - РИА Новости. Россия запросила проведения срочного заседания СБ ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", ожидает, что оно состоится в четверг, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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россия, дания, швеция, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, оон, авария на "северных потоках", в мире, дмитрий полянский
Россия, Дания, Швеция, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2, ООН, Авария на "Северных потоках", В мире, Дмитрий Полянский
17:31 28.09.2022 (обновлено: 17:33 28.09.2022)
Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"
Россия ожидает, что заседание Совбеза ООН по "Северным потокам" пройдет в четверг