https://ria.ru/20220928/sotsvyplaty-1820048893.html

В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов

В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов - РИА Новости, 28.09.2022

В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов

В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:31

2022-09-28T13:31

2022-09-28T13:31

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за вхождение в состав России."Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.Она подчеркнула, что несмотря на то, что проект бюджета сформирован с дефицитом, "есть дополнительные источники - внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, Фонд национального благосостояния".Перминова отметила, что пока таких расчетов нет, мы должны сначала принять новые субъекты в состав России."Я думаю, что 3 октября в ходе публичного обсуждения проекта федерального бюджета на предстоящие три года мы будем спрашивать об этом у главы Минфина РФ Антона Силуанова", - сказала парламентарий.

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Влада Копылова

экономика, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика