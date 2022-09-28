https://ria.ru/20220928/sotsvyplaty-1820048893.html
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов - РИА Новости, 28.09.2022
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов
В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:31
2022-09-28T13:31
2022-09-28T13:31
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за вхождение в состав России."Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.Она подчеркнула, что несмотря на то, что проект бюджета сформирован с дефицитом, "есть дополнительные источники - внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, Фонд национального благосостояния".Перминова отметила, что пока таких расчетов нет, мы должны сначала принять новые субъекты в состав России."Я думаю, что 3 октября в ходе публичного обсуждения проекта федерального бюджета на предстоящие три года мы будем спрашивать об этом у главы Минфина РФ Антона Силуанова", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820034863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика
Экономика, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов
Сенатор Перминова: в бюджете хватит средств на соцвыплаты гражданам новых субъектов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за вхождение в состав России.
"Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что проект бюджета сформирован с дефицитом, "есть дополнительные источники - внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, Фонд национального благосостояния".
Перминова отметила, что пока таких расчетов нет, мы должны сначала принять новые субъекты в состав России.
"Я думаю, что 3 октября в ходе публичного обсуждения проекта федерального бюджета на предстоящие три года мы будем спрашивать об этом у главы Минфина РФ Антона Силуанова
", - сказала парламентарий.