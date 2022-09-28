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В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов - РИА Новости, 28.09.2022
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В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов - РИА Новости, 28.09.2022
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов
В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:31
2022-09-28T13:31
экономика
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Ранее в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за вхождение в состав России."Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.Она подчеркнула, что несмотря на то, что проект бюджета сформирован с дефицитом, "есть дополнительные источники - внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, Фонд национального благосостояния".Перминова отметила, что пока таких расчетов нет, мы должны сначала принять новые субъекты в состав России."Я думаю, что 3 октября в ходе публичного обсуждения проекта федерального бюджета на предстоящие три года мы будем спрашивать об этом у главы Минфина РФ Антона Силуанова", - сказала парламентарий.
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экономика, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика
Экономика, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
13:31 28.09.2022
 
В Совфеде ответили на вопрос о соцвыплатах гражданам новых субъектов

Сенатор Перминова: в бюджете хватит средств на соцвыплаты гражданам новых субъектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В федеральном бюджете на предстоящие три года хватит средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов в случае их присоединения к России, заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за вхождение в состав России.
"Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.
Она подчеркнула, что несмотря на то, что проект бюджета сформирован с дефицитом, "есть дополнительные источники - внутренние заимствования, выпуск ОФЗ, Фонд национального благосостояния".
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Перминова отметила, что пока таких расчетов нет, мы должны сначала принять новые субъекты в состав России.
"Я думаю, что 3 октября в ходе публичного обсуждения проекта федерального бюджета на предстоящие три года мы будем спрашивать об этом у главы Минфина РФ Антона Силуанова", - сказала парламентарий.
 
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