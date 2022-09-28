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Слуцкий заявил, что русских земель становится больше - РИА Новости, 28.09.2022
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Слуцкий заявил, что русских земель становится больше
Слуцкий заявил, что русских земель становится больше - РИА Новости, 28.09.2022
Слуцкий заявил, что русских земель становится больше
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:28
2022-09-28T00:28
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
лдпр
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса.Также он отметил "высочайшую явку" и "практически всенародную поддержку" жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины решения о вхождении в состав России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, лдпр, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, ЛДПР, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
00:28 28.09.2022
 
Слуцкий заявил, что русских земель становится больше

Лидер ЛДПР Слуцкий по итогам референдумов заявил, что русских земель становится больше

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса.
"Земель русских становится больше. И жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса. Впереди большая работа по возращению к мирной жизни. Теперь вместе, теперь одной страной… Добро пожаловать!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он отметил "высочайшую явку" и "практически всенародную поддержку" жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины решения о вхождении в состав России.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛДПРРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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