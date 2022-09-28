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Слуцкий заявил, что русских земель становится больше

Слуцкий заявил, что русских земель становится больше - РИА Новости, 28.09.2022

Слуцкий заявил, что русских земель становится больше

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:28

2022-09-28T00:28

2022-09-28T00:28

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса.Также он отметил "высочайшую явку" и "практически всенародную поддержку" жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины решения о вхождении в состав России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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