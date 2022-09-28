Слуцкий заявил, что русских земель становится больше
Лидер ЛДПР Слуцкий по итогам референдумов заявил, что русских земель становится больше
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя результаты референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях, заявил, что русских земель становится больше, и жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса.
"Земель русских становится больше. И жить на них будут сильные духом люди, непокоренные герои Донбасса. Впереди большая работа по возращению к мирной жизни. Теперь вместе, теперь одной страной… Добро пожаловать!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.