Рейтинг@Mail.ru
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/sholts-1820112267.html
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием - РИА Новости, 28.09.2022
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:26
2022-09-28T16:49
специальная военная операция на украине
германия
олаф шольц
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_f0b08058567c2f967e5e492ceb40e7f1.jpg
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного разговора, который состоялся в среду."Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820110701.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_923eb8badf417da15f0f24063fb70274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина, В мире
16:26 28.09.2022 (обновлено: 16:49 28.09.2022)
 
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием

Кабмин ФРГ: Шольц пообещал Зеленскому "помощь", в том числе оружием

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного разговора, который состоялся в среду.
"Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:22Специальная военная операция на Украине
ФРГ никогда не признает результаты референдумов в Донбассе, заявил Шольц
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала