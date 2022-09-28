https://ria.ru/20220928/sholts-1820112267.html
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием - РИА Новости, 28.09.2022
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:26
2022-09-28T16:26
2022-09-28T16:49
специальная военная операция на украине
германия
олаф шольц
владимир зеленский
украина
в мире
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного разговора, который состоялся в среду."Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220928/referendumy-1820110701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина, В мире
16:26 28.09.2022 (обновлено: 16:49 28.09.2022)
Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием
Кабмин ФРГ: Шольц пообещал Зеленскому "помощь", в том числе оружием