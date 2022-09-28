https://ria.ru/20220928/sholts-1820112267.html

Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием

Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием - РИА Новости, 28.09.2022

Шольц пообещал помочь Зеленскому оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:26

2022-09-28T16:26

2022-09-28T16:49

специальная военная операция на украине

германия

олаф шольц

владимир зеленский

украина

в мире

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому помощь, в том числе оружием, сообщила пресс-служба германского правительства по итогам телефонного разговора, который состоялся в среду."Канцлер подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820110701.html

германия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина, в мире