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Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2022
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Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе
Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2022
Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты референдумов по вопросу о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:27
2022-09-28T05:28
в мире
олаф шольц
россия
украина
германия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты референдумов по вопросу о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.Вместе с тем Шольц сказал, что Германия "делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
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в мире, олаф шольц, россия, украина, германия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Олаф Шольц, Россия, Украина, Германия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
05:27 28.09.2022 (обновлено: 05:28 28.09.2022)
 
Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты референдумов по вопросу о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
"Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и будем продолжать поддерживать Украину с неослабевающей силой", - сказал Шольц в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.
Вместе с тем Шольц сказал, что Германия "делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование на референдуме - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
01:06
Пушилин назвал позицию Запада по референдуму предсказуемой
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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В миреОлаф ШольцРоссияУкраинаГерманияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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