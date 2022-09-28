"Финансовая грамотность" станет обязательной для старшеклассников
"Финансовая грамотность" станет обязательной в 10-11 классах в следующем учебном году
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Преподавание "Финансовой грамотности" станет обязательной частью курса по "Обществознанию" со следующего учебного года, сообщается на официальном сайте Минпросвещения России.
"Финансовую грамотность включат в школьный курс "Обществознание" в 10-11 классах со следующего учебного года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старшеклассники получат системные знания о финансовом рынке, о задачах и функциях Банка России, о финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции.
"Учебный курс также включает темы, связанные с личными финансами и защитой от финансовых мошенников, с бюджетным регулированием и налогами, а также с особенностями профессиональной деятельности в финансовой сфере", - добавили в министерстве.
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Поясняется, что "Финансовая грамотность" включена в федеральные образовательные стандарты для старшей школы приказом Министерства просвещения Российской Федерации, работа над этими изменениями шла при экспертном участии Банка России и Министерства финансов. В 1–9 классах преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала 2022/23 учебного года. Занятия интегрированы с курсами математики, информатики, окружающего мира и географии.
Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.