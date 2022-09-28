https://ria.ru/20220928/shkola-1820210067.html

"Финансовая грамотность" станет обязательной для старшеклассников

"Финансовая грамотность" станет обязательной для старшеклассников - РИА Новости, 28.09.2022

"Финансовая грамотность" станет обязательной для старшеклассников

Преподавание "Финансовой грамотности" станет обязательной частью курса по "Обществознанию" со следующего учебного года, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:02

2022-09-28T23:02

2022-09-28T23:02

общество

россия

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Преподавание "Финансовой грамотности" станет обязательной частью курса по "Обществознанию" со следующего учебного года, сообщается на официальном сайте Минпросвещения России.Отмечается, что старшеклассники получат системные знания о финансовом рынке, о задачах и функциях Банка России, о финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции."Учебный курс также включает темы, связанные с личными финансами и защитой от финансовых мошенников, с бюджетным регулированием и налогами, а также с особенностями профессиональной деятельности в финансовой сфере", - добавили в министерстве.Поясняется, что "Финансовая грамотность" включена в федеральные образовательные стандарты для старшей школы приказом Министерства просвещения Российской Федерации, работа над этими изменениями шла при экспертном участии Банка России и Министерства финансов. В 1–9 классах преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала 2022/23 учебного года. Занятия интегрированы с курсами математики, информатики, окружающего мира и географии.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.

https://ria.ru/20220827/finansy-1812470956.html

https://ria.ru/20220922/fingramotnost-1818789590.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)