https://ria.ru/20220928/shatalov-1820059653.html

В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного

В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного - РИА Новости, 28.09.2022

В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного

Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:14

2022-09-28T14:14

2022-09-28T14:39

специальная военная операция на украине

общество

горно-алтайск

республика алтай

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское правительство."Памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о выпускнике кадетской школы №4 Дмитрии Шаталове, прошло в Горно-Алтайске. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен ордена Мужества", - говорится в сообщении.Шаталов успешно окончил кадетскую школу, поступил в Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. А после выбрал путь военнослужащего, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии."Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям бойца — Алексею и Татьяне Шаталовым, супруге Ирине Шаталовой и кадетам 11-го класса… Мемориальная доска установлена на стену здания городской школы №4. Мероприятие завершилось возложением цветов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220921/kalmykov-1818491082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, горно-алтайск, республика алтай, украина, ситуация в днр и лнр, россия