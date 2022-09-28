14:14 28.09.2022 (обновлено: 14:39 28.09.2022)
В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного
В Горно-Алтайске открыли доску в память о погибшем на Украине уроженце Алтая Шаталове
© Фото пресс-службы Главы РА и Правительства РА Мемориальную доску памяти Дмитрия Шаталова открыли в кадетской школе Горно-Алтайска
Мемориальную доску памяти Дмитрия Шаталова открыли в кадетской школе Горно-Алтайска
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское правительство.
"Памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о выпускнике кадетской школы №4 Дмитрии Шаталове, прошло в Горно-Алтайске. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен ордена Мужества", - говорится в сообщении.
Шаталов успешно окончил кадетскую школу, поступил в Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. А после выбрал путь военнослужащего, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии.
"Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям бойца — Алексею и Татьяне Шаталовым, супруге Ирине Шаталовой и кадетам 11-го класса… Мемориальная доска установлена на стену здания городской школы №4. Мероприятие завершилось возложением цветов", - отмечается в сообщении.
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