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В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/shatalov-1820059653.html
В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного
В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного - РИА Новости, 28.09.2022
В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного
Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:14
2022-09-28T14:39
специальная военная операция на украине
общество
горно-алтайск
республика алтай
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское правительство."Памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о выпускнике кадетской школы №4 Дмитрии Шаталове, прошло в Горно-Алтайске. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен ордена Мужества", - говорится в сообщении.Шаталов успешно окончил кадетскую школу, поступил в Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. А после выбрал путь военнослужащего, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии."Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям бойца — Алексею и Татьяне Шаталовым, супруге Ирине Шаталовой и кадетам 11-го класса… Мемориальная доска установлена на стену здания городской школы №4. Мероприятие завершилось возложением цветов", - отмечается в сообщении.
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общество, горно-алтайск, республика алтай, украина, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
14:14 28.09.2022 (обновлено: 14:39 28.09.2022)
 
В Горно-Алтайске открыли доску в честь погибшего на Украине военного

В Горно-Алтайске открыли доску в память о погибшем на Украине уроженце Алтая Шаталове

© Фото пресс-службы Главы РА и Правительства РА Мемориальную доску памяти Дмитрия Шаталова открыли в кадетской школе Горно-Алтайска
Мемориальную доску памяти Дмитрия Шаталова открыли в кадетской школе Горно-Алтайска
© Фото пресс-службы Главы РА и Правительства РА
Мемориальную доску памяти Дмитрия Шаталова открыли в кадетской школе Горно-Алтайска
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации жителе Республики Алтай Дмитрии Шаталове открыли в школе, где он учился, сообщило республиканское правительство.
"Памятное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о выпускнике кадетской школы №4 Дмитрии Шаталове, прошло в Горно-Алтайске. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен ордена Мужества", - говорится в сообщении.
Шаталов успешно окончил кадетскую школу, поступил в Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. А после выбрал путь военнослужащего, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии.
"Почетное право открыть мемориальную доску предоставили родителям бойца — Алексею и Татьяне Шаталовым, супруге Ирине Шаталовой и кадетам 11-го класса… Мемориальная доска установлена на стену здания городской школы №4. Мероприятие завершилось возложением цветов", - отмечается в сообщении.
Открытие мемориальной доски в память о Герое России, майоре Алексее Калмыкове в Астрахани - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 17:41
В Астрахани открыли памятную доску Герою России Алексею Калмыкову
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоГорно-АлтайскРеспублика АлтайУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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