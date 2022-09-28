https://ria.ru/20220928/semenovich-1820090295.html
Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности
Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 28.09.2022
Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности
Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в черный список, признав ее угрозой национальной безопасности. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:30
2022-09-28T15:30
2022-09-28T16:33
анна семенович
украина
россия
министерство культуры украины
в мире
культура
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в черный список, признав ее угрозой национальной безопасности.Как отмечено на сайте ведомства, ограничения на въезд в страну в отношении певицы начали действовать с 26 сентября. Кроме того, ее песни запрещено транслировать и воспроизводить в общественных местах.Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В него попали такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.
https://ria.ru/20220812/litva-1809184615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна семенович, украина, россия, министерство культуры украины, в мире, культура
Анна Семенович, Украина, Россия, Министерство культуры Украины, В мире, Культура
15:30 28.09.2022 (обновлено: 16:33 28.09.2022)
Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности
Украина назвала певицу Анну Семенович угрозой нацбезопасности и внесла ее в черный список
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в черный список, признав ее угрозой национальной безопасности.
Как отмечено на сайте ведомства, ограничения на въезд в страну в отношении певицы начали действовать с 26 сентября. Кроме того, ее песни запрещено транслировать и воспроизводить в общественных местах.
Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В него попали такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.