https://ria.ru/20220928/semenovich-1820090295.html

Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности

Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 28.09.2022

Украина назвала Анну Семенович угрозой нацбезопасности

Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в черный список, признав ее угрозой национальной безопасности. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:30

2022-09-28T15:30

2022-09-28T16:33

анна семенович

украина

россия

министерство культуры украины

в мире

культура

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Анну Семенович в черный список, признав ее угрозой национальной безопасности.Как отмечено на сайте ведомства, ограничения на въезд в страну в отношении певицы начали действовать с 26 сентября. Кроме того, ее песни запрещено транслировать и воспроизводить в общественных местах.Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В него попали такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.

https://ria.ru/20220812/litva-1809184615.html

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Владимир Лаврентьев

анна семенович, украина, россия, министерство культуры украины, в мире, культура