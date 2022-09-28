https://ria.ru/20220928/sdelka-1820080090.html

Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна

Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна - РИА Новости, 28.09.2022

Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна

Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:00

2022-09-28T15:00

2022-09-28T15:13

экономика

россия

афганистан

замир кабулов

талибан

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220915/afganistan-1816878625.html

https://ria.ru/20220916/rakhmon-1817230758.html

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афганистан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, афганистан, замир кабулов, талибан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)