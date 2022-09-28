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Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна - РИА Новости, 28.09.2022
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Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна - РИА Новости, 28.09.2022
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна
Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:00
2022-09-28T15:13
экономика
россия
афганистан
замир кабулов
талибан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220915/afganistan-1816878625.html
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экономика, россия, афганистан, замир кабулов, талибан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Афганистан, Замир Кабулов, Талибан, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:00 28.09.2022 (обновлено: 15:13 28.09.2022)
 
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна

МИД и правительство талибов одобрили сделку по поставкам топлива и зерна в Афганистан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Кабул - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 04:19
Посольство России осудило решение США создать фонд помощи Афганистану
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.
По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.
Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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