https://ria.ru/20220928/sdelka-1820080090.html
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна - РИА Новости, 28.09.2022
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна
Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:00
2022-09-28T15:00
2022-09-28T15:13
экономика
россия
афганистан
замир кабулов
талибан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220915/afganistan-1816878625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, афганистан, замир кабулов, талибан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Афганистан, Замир Кабулов, Талибан, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:00 28.09.2022 (обновлено: 15:13 28.09.2022)
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам топлива и зерна
МИД и правительство талибов одобрили сделку по поставкам топлива и зерна в Афганистан
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сделка между Россией и Афганистаном по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна предварительно одобрена, сейчас обсуждаются детали, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что "Талибан
"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.
По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.
Ранее Азизи в интервью РИА Новости заявил, что Кабул
планирует закупить у России около миллиона тонн дизеля и столько же бензина. Он подчеркнул, что приоритетной афганские власти рассматривают схему оплаты по бартеру. Если же этот вариант не получится, то можно использовать финансовые транзакции.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность