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В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке - РИА Новости, 28.09.2022
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В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке
В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке - РИА Новости, 28.09.2022
В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке
Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели - поставок нуждающимся странам, для этого нужны дополнительные усилия со стороны РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:02
2022-09-28T13:02
экономика
владимир путин
россия
оон
стамбул
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели - поставок нуждающимся странам, для этого нужны дополнительные усилия со стороны ООН и стран-гарантов для выполнения зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка - ред.) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран. Соответственно, необходимы дальнейшие усилия совместные, и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями в основном становились беднейшие страны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по поводу продления зерновой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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экономика, владимир путин, россия, оон, стамбул, украина, цены на нефть
Экономика, Владимир Путин, Россия, ООН, Стамбул, Украина, Цены на нефть
13:02 28.09.2022
 
В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке

Песков: Россия заинтересована в зерновой сделке, но необходимы усилия для ее выполнения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели - поставок нуждающимся странам, для этого нужны дополнительные усилия со стороны ООН и стран-гарантов для выполнения зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка - ред.) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран. Соответственно, необходимы дальнейшие усилия совместные, и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями в основном становились беднейшие страны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по поводу продления зерновой сделки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 00:23
Вершинин обсудил с замгенсека ООН по гумвопросам реализацию зерновой сделки
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияООНСтамбулУкраинаЦены на нефть
 
 
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