https://ria.ru/20220928/sdelka-1820038773.html

В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке

В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке - РИА Новости, 28.09.2022

В Кремле заявили, что Россия заинтересована в зерновой сделке

Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели - поставок нуждающимся странам, для этого нужны дополнительные усилия со стороны РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:02

2022-09-28T13:02

2022-09-28T13:02

экономика

владимир путин

россия

оон

стамбул

украина

цены на нефть

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в выполнении зерновой сделки, но ради ее изначальной цели - поставок нуждающимся странам, для этого нужны дополнительные усилия со стороны ООН и стран-гарантов для выполнения зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, все заинтересованы в том, что она (сделка - ред.) работала, но чтобы работала ради своей изначальной цели, ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран. Соответственно, необходимы дальнейшие усилия совместные, и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями в основном становились беднейшие страны", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о позиции РФ по поводу продления зерновой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20220924/oon-1819095299.html

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экономика, владимир путин, россия, оон, стамбул, украина, цены на нефть