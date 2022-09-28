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Эксперт объяснил, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета - РИА Новости, 28.09.2022
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Эксперт объяснил, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета
Эксперт объяснил, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета - РИА Новости, 28.09.2022
Эксперт объяснил, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета
Риски, которые берет на себя клиент банка, обналичивая сбережения, назвал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:10
2022-09-28T02:10
экономика
эльман мехтиев
банки
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Риски, которые берет на себя клиент банка, обналичивая сбережения, назвал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.Среди клиентов российских банков вырос спрос на наличные деньги, однако перед тем, как снимать средства со счета, необходимо учесть одно важное обстоятельство, отметил он.По его словам, желание иметь наличные под рукой всегда возникает у потребителей банковских услуг в условиях экономической неопределенности. Однако самостоятельное хранение денег связано с существенными рисками, продолжил он."Первый риск – не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. Не уверен, что тут есть импортозамещение: там большая доля зарубежных составляющих, прежде всего, замков", – уточнил Мехтиев.Накопления неизбежно обесцениваются из-за инфляции, и без процентов по вкладам эти потери сложно компенсировать, добавил эксперт."Второе – есть риски обесценивания ваших сбережений из-за инфляции, кроме того, вы не будете получать проценты по вкладам", – напомнил Мехтиев.Наконец, далеко не все люди умеют контролировать свои расходы, поэтому обналиченные сбережения можно истратить не по назначению, считает он."Третье – присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки "жжет" что-то купить", – предупредил Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
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экономика, эльман мехтиев, банки, россия
Экономика, Эльман Мехтиев, Банки, Россия
02:10 28.09.2022
 
Эксперт объяснил, о чем нужно помнить при снятии наличных со счета

Эксперт ЦБ Мехтиев предупредил россиян о рисках при снятии денег с банковского счета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСнятие денег в банковском терминале
Снятие денег в банковском терминале - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снятие денег в банковском терминале. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Риски, которые берет на себя клиент банка, обналичивая сбережения, назвал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Среди клиентов российских банков вырос спрос на наличные деньги, однако перед тем, как снимать средства со счета, необходимо учесть одно важное обстоятельство, отметил он.
"Конечно, каждый решает сам для себя, как поступать с собственными средствами, но не надо забывать о том, что есть гарантия по вкладам от государства на 1,4 миллиона. С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации. Если я правильно помню, 99% вкладов населения умещаются в застрахованную сумму", – сказал Мехтиев.
По его словам, желание иметь наличные под рукой всегда возникает у потребителей банковских услуг в условиях экономической неопределенности. Однако самостоятельное хранение денег связано с существенными рисками, продолжил он.
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"Первый риск – не у каждого дома есть сейф. На этот товар был большой спрос в пандемию, сейфы давно раскуплены. Не уверен, что тут есть импортозамещение: там большая доля зарубежных составляющих, прежде всего, замков", – уточнил Мехтиев.
Накопления неизбежно обесцениваются из-за инфляции, и без процентов по вкладам эти потери сложно компенсировать, добавил эксперт.
"Второе – есть риски обесценивания ваших сбережений из-за инфляции, кроме того, вы не будете получать проценты по вкладам", – напомнил Мехтиев.
Наконец, далеко не все люди умеют контролировать свои расходы, поэтому обналиченные сбережения можно истратить не по назначению, считает он.
"Третье – присутствие денежных средств в кармане, в ближней доступности, вызывает искушение их использовать, чисто психологически руки "жжет" что-то купить", – предупредил Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.
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